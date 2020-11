Vice Ganda, may mensahe sa kaarawan ni Ion Perez

MAYNILA -- Puno ng pagmamahal ang naging mensahe ni Vice Ganda para sa nobyong si Ion Perez na nagdiriwang ng kanyang kaarawan.

Nitong Biyernes, gamit ang Instagram, ibinahagi ni Vice ang mga bagay na nabago dahil kay Ion.

"Di ko alam kung anung caption ang ilalagay ko. Gusto kong mag-isip ng bonggang mga salita. Pero hindi eh. Nung dumating ka naging pinakamaganda kung ano 'yung pinakasimple. Kung ano 'yung totoo 'yun ang maganda. Kung ano 'yung sinsero 'yun ang maganda. Kaya 'di ko na aartehan," pauna ni Vice.

Dalangin ni Vice ang matagal pa nilang pagsasama ni Perez.

"Araw-araw n agdadasal ako kay Lord na alagaan at ingatan ka N'ya, na ipahintulot N'yang maging matiwasay ka sa lahat ng oras. At sana bigyan N'ya pa tayo ng mahabang panahong magkasama. Kasi gusto kong makapiling ka pa. Gusto kong mapasaya pa kita. Gusto kong mahalin mo pa. Gusto kong mahalin ka pa. Dahil tuwing mahal kita doon ako masigla at masaya. At hanggat mahal kita 'yung mundo ko mananatiling maganda," ani Vice na noong nakaraang buwan lang ay ipinagdiwang ang ikalawang anibersaryo nila ni Ion.

Matatandaang Oktubre noong nakaraang taon nang kumpirmahin nina Vice at Ion ang kanilang relasyon sa "It's Showtime."

