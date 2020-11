Sylvia Sanchez, muling nakasama ang nurse na tumulong sa kanya kontra COVID-19

MANILA -- Pagkatapos ng pitong buwan mula nang magkasakit ng COVID-19, muling nakasama ng aktres na si Sylvia Sanchez ang nurse na tumulong sa kanya sa ospital.

Sa Instagram, ibinahagi ni Sanchez ang mga retrato kasama si Dianne Engco, isang registered nurse sa Cardinal Santos Medical Center.

Ayon kay Sanchez, iba ang saya na muling mapasalamatan ang health worker na tumulong sa kanya at sa mister niyang si Art Atayde.

"Kanina ko lang nakita ng husto ang mukha mo dahil mula March 30-April 16 naka-mask ka habang inaalagaan mo ako at asawa ko. Habang niyayakap kita kanina ang sarap-sarap sa pakiramdam na mapasalamatan ka ng buong buo. Nakakabilib ang dedikasyon mo bilang charge nurse sa aming mga COVID patients," aniya.

"Maraming, maraming salamat Dianne sa pag-alaga, pagmamahal at pagsasabi lagi na 'Kaya mo 'yan Ma'am Sylvia, 'wag kang gigive up, laban po!' Ilang beses kitang tinanong noon, 'Mabubuhay pa ba ako, Dianne? Makakauwi pa ba ako?' Sagot mo sa akin, 'Opo, magkikita pa kayo ng mga anak mo. Hinihintay ka nila kaya palakas at pagaling ka.' Kaiyak maalala," dagdag na kuwento ng aktres.

Para kay Sanchez, isang anghel sa lupa si Engco na ngayon ay isa na niyang bagong kaibigan at kapamilya.

"Isa ka sa naging anghel ko habang nasa hospital bed ako at nakikipaglaban kay COVID-19. Maraming maraming salamat sa 'yo bagong kaibigan, bagong kapamilya Dianne Engco," aniya.

Ngayong Sabado, Nobyembre 28, makakasama ni Sanchez ang kanyang anak na si Arjo Atayde sa espesyal na episode ng "Maalaala Mo Kaya" na bibigyang buhay ang kuwento ng "hero doctor" na si Dr. Israel Bactol.

Si Bactol ay isang cardiologist na namatay dahil sa COVID-19 habang ginagampanan ang kanyang tungkulin.

