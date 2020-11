Randy Santiago, nagdiwang ng ika-60 kaarawan sa 'Magandang Buhay'

MANILA -- Nagdiwang ng kanyang ika-60 kaarawan sa "Magandang Buhay" ang mang-aawit na si Randy Santiago.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, nagbalik-tanaw si Randy sa naging karera niya sa showbiz.

Mula sa angkan ng mga aktor, mas nakilala si Randy, anak ng direktor na si Pablo Santiago, bilang mang-aawit.

"Ang industriya na ginalawan namin ay pelikula. Pablo Santiago, nandiyan (ang kapatid ko) si Rowell Santiago, pero lumihis ako ng kaunti, nag-singer ako. Noong 1987, 'yun ang start nung 'Hindi Magbabago' na nagpabago sa buhay ko," ani Randy na kilala rin sa kanyang mga awitin tulad ng "Babaero."

Matapos ang ilang dekada sa showbiz, masaya si Randy na ipagdiwang ang kanyang ika-60 kaarawan.

"Very proud kasi ako na 60 years old ako. Gusto ko kasi kahit paano ay magaya tayo ng ating mga kabataan, ng seniors natin. I try to be an example. As much as possible alagaan mo ang sarili mo, 'yun ang ginagawa ko," ani Randy.

At para sa kanyang espesyal na araw, ibinahagi naman ni Randy ang planong pagbibigay ng tulong sa mas nangangailangan.

"Ang gagawin namin for this year, mayroon kaming tinatawag na Randy Shares. Magpapakain kami," ani Randy.

Ilan naman sa nagpahatid ng mensahe para sa kanyang kaarawan ay ang mga kasamahan ni Randy sa "It's Showtime" tulad nina Vhong Navarro, Karylle, Amy Perez at Jhong Hilario.

Nakatanggap din ng mensahe ng pagbati para sa espesyal niyang araw si Randy mula sa kanyang pamilya.

Sa "Magandang Buhay," naging game naman si Randy sa pagtuturo niya kung paano lutuin ang Honey Chicken Wings na aniya ay madaling gawin.

