Boy Abunda at Gretchen Ho, magka-tandem sa bagong online talk show

MAYNILA -- Sasabak na rin sa online showbiz talk show format ang nag-iisang King of Talk na si Boy Abunda. Ito ang “Sabado Bago Live” kung saan magiging co-host ni Boy si Gretchen Ho na gaya ni Boy ay personalidad din mula sa Kapamilya network.

Excited na si Boy na simulan ang bagong project na ito dahil marami na ang nakaka-miss sa kanyang updates at opinyon sa latest entertainment news.

“This is the very first time that I will be doing something like this, in this format, streaming on a social media platform. Hindi ko alam how the show will turn out at sobra akong excited,” ani Boy.

Mula sa newest highlights sa larangan ng brand marketing at newsworthy personalities, hanggang sa latest celebrity updates at hottest online trends, maaaring abangan ng mga netizens ang lingguhang source ng refreshing information at entertainment sa bawat episode.



Binuo ang "Sabado Bago Live" upang makapagbigay ng entertainment sa milyun-milyong mga pamilyang Pinoy na nasa kanilang mga tahanan dahil sa pandemiya. Dinisenyo ang lingguhang talk show na ito para sa mga loyal online supporters ng Puregold na aabot sa halos 3 million followers sa pinagsanib-sanib na platforms ng Facebook, Twitter, Instagram, at YouTube.



Ilan sa mga highly-anticipated segments show ay ang “T.O.P Trending Online Posts,” kung saan magbibigay ang programa ng rundown ng mga trending social media buzz at entertainment news kada linggo; “The Full Blast,” kung saan ipapakita ang istorya ng mga normal na tao na naging viral sa web; at “Launch Pad,” na isang segment na naka-focus sa mga brand partners ng Puregold kung saan ipapakilala nila ang kanilang mga first-in-market products at campaigns; at pati na rin ang isang espesyal na segment kung saan uupo si Boy kasama ang mga top celebrities sa isang exclusive, in-depth conversation kasama ang kanyang signature rapid fire questions.

Ang pilot episode ng "Sabado Bago Live" ay mapapanood ngayong Nobyembre 28, Sabado, 4 p.m., na live na live na ipapalabas sa official Facebook Page ng Puregold.