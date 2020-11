Angel Locsin, bakit nga ba walang pagod sa pagtulong

MAYNILA -- Tila hindi napapagod si Angel Locsin na tumulong sa mga nangangailangan.

Pero para kay Angel na kinikilala rin bilang isang pilantropo at pagiging aktibo sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad, ginagawa lamang niya ang kanyang parte bilang isang Pilipino.

"'Yun lang naman talaga 'yon. I'm sure lahat ng mga nandito, ay ginawa rin naman nila ang part nila bilang isang Pilipino. Lagi nga nating sinasabi sa 'Iba 'Yan,' iba tayong mga Pilipino, iba tayo magbayanihan. So bilang isang Pilipino ginagawa ko lang din ang parte ko at sana ma-inspire din ang ibang tao na gawin din ang parte nila. 'Yon lang naman," ani Angel sa ika-100 episode ng "We Rise Together" nitong Biyernes.

Si Angel, na host ng programang "Iba 'Yan," ay isa rin sa mga artistang nagpakita ng suporta sa ABS-CBN nang hindi ito bigyan ng prangkisa ng Kongreso para makapagbrodkast sa radyo at telebisyon.

Ayon kay Angel, ang pagsabak nila sa vlogging ng kanyang nobyong si Neil Arce ay isa ring paraan para makatulong sa mga naapektuhang empleyado ng Kapamilya network.

"Nagkaroon ng retrenchment sa ABS-CBN, inisip namin bakit hindi tayo mag-vlog para mabiyan natin ng trabaho ang mga nawalan ng trabaho. Kahit paano ay makapag-provide tayo. So doon kami nagsimula. Para magamit mo rin ang platform mo to raise awareness o makapag-give back din sa mga tao," aniya.

"Of course, sisingitan mo ng mga episode na gustong marinig ng mga tao para mag-subscribe sila. Pero nandoon pa rin 'yung goal natin na ito ay para sa tao, mag-give back tayo. And I think lahat ng mga gumagawa ng vlogs ngayon ay ginagamit nila ang platform nila para mas maka-reach sila at maka-influence ng mas maraming tao," dagdag ni Angel.

Bukas din si Angel na makipag-collaborate sa ibang mga personalidad tulad ng kanyang kaibigang si Dimples Romana.

"May mga usapan na kami ng collaborations na talaga but nahihirapan lang kami sa schedules, sa kung paano kasi siyempre may protocols ngayon. Kailangan pang magpa-antigen ganyan. Medyo complicated lang ngayon pero gustong-gusto ko talaga 'yon," aniya.



Una nang naging bisita ni Angel sa kanyang vlog si Bea Alonzo na nakasama niya sa sikat na pelikulang "Four Sisters and a Wedding."

