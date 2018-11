Maymay Entrata, emosyonal na inalala ang namayapang lolo

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA -- Muling nanumbalik sa Kapamilya star na si Maymay Entrata ang mga alaala ng namayapang lolo nang mapag-usapan ito sa programang "Magandang Buhay."

Sa naging panayam sa Kapamilya star nitong Martes, hindi nito napigilan na maging emosyonal nang mapag-usapan ang kanyang lolo na nag-aruga at gumabay sa kanyang pagdadalaga.

"Parang naisip ko lang lahat ng mga advise niya sa 'kin," ani Maymay. "Kasi minsan sa dami-dami nang mga nangyari dito, minsan nakakalimutan mo na... tapos noong bumalik ako sa (probinsiya), lahat ng mga sinabi niya sa 'kin, bumalik."

Ayon kay Maymay, sa kabila ng mga tinatamasa na tagumpay ngayon sa kanyang karera, nanatiling inspirasyon sa kanya ang mga iniwan na aral ng kanyang lolo na nagsilbi rin bilang isang tatay sa kanya.

"'Tandaan mo lahat ng ito, temporary lang. Hindi mo deserve ang ma-stress. Tandaan mo kung saan ka galing, kung paano ka nagsimula, kung paano mo nakuha at kung bakit andiyan ka.' Tapos na-feel ko na proud na proud siya sa 'kin," emosyonal na kuwento ni Maymay.

Nagpakita naman ng katatagan ang Kapamilya star nang hingan ito ng mensahe para sa kanyang mahal na lolo.

"Pa, huwag ka mag-alala kasi every time sa birthday mo, kung kailan ka namatay at Undas, hinding hindi ako magsasawa at hinding hindi ako magdadalawang isip na kausapin ka dahil laging nasa puso at isipan kita. At lahat ng mga payo mo dala-dala ko 'yun hanggang sa mamatay ako at hanggang sa magkita tayo ulit. Mahal na mahal kita. Lahat ng ito para sa 'yo," pahayag pa ni Maymay.

Matatandaan taong 2016 sa kalagitnaan ng laban ni Maymay sa "Pinoy Big Brother: Lucky 7" nang pumanaw ang kanyang lolo.