Isang malaking sorpresa ang natanggap ng isang tagahanga ng Hollywood actor na si Dwayne "The Rock" Johnson.

Nitong Miyerkoles, nagtungo si Johnson sa screening ng kanyang pinakabagong pelikula na "Red Notice" kung saan isang espesyal na regalo ang ibinigay niya sa isang Navy veteran na si Oscar Rodriguez.

Sa kanyang post sa Instagram, ibinahagi ni Johnson na naantig siya sa kuwento ng buhay ni Rodriguez bilang isang personal trainer na nagbibigay tulong at suporta sa mga kababaihang biktima ng domestikong karahasan.

"Today was a good day. Merry Christmas @coach_orod and enjoy your new truck. I invited fans to a special theater screening of RED NOTICE and I wanted to do something cool for all of them," ani Johnson.

"I also wanted to do something BIG… something MASSIVE… something unforgettable for one fan," dagdag ng aktor na inaming una niyang naisip na ibigay ang sasakyang ginamit niya sa pelikula.

Pero dahil hindi ito puwede, mas naging maganda ang plano ni Johnson na ibigay na lang bilang regalo ang kanyang truck.

"I gathered as much information as I could about everyone in the audience and ultimately, Oscar’s story moved me. Takes care of his 75 year old mom. Personal trainer. Leader at his church. Provides support and meals for women victimized by domestic violence. Proud & humble Navy veteran. Kind human being. Oscar said it right, just before he drove away -- it’s just love. That’s all it is, brother. Just love. Go enjoy your new truck dude and Merry Christmas to you and your family!!!"

Sa video na inilabas ni Johnson, kita ang pagiging emosyonal ni Rodriguez nang malaman na sa kanya na ang itim na truck na personal na gamit ni "The Rock."

Nagpasalamat naman ang tagahanga sa maagang Pamaskong sorpresa sa kanya ni Johnson.

Maliban kay Johnson, bida rin sa "Red Notice" na mapapanood na ngayon sa Netflix sina Ryan Reynolds at Gal Gadot.