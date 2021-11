MAYNILA -- Sinorpresa nina Coco Martin, Julia Montes at iba pang bituin ng FPJ's Ang Probinsyano" ang pinakabagong miyembro ng sikat na serye ng ABS-CBN na si Sharon Cuneta.



Sa kanyang post sa Instagram nitong Biyernes, ibinahagi ni Cuneta na nakapagpalit na siya ng pantulog nang biglang nag-caroling sa kanyang tinutuluyan ang mga kasamahan sa maaksiyong serye.

"When your co-stars storm into your villa as you are about to remove your make-up after washing up and have changed into your pajamas!!! Biglang may nagka-caroling sa loob ng villa ko! Dali-dali akong lumabas ng kuwarto at sila ang sumalubong sa akin!" paunang kuwento ni Cuneta sa post niya sa Instagram.

Aniya, ibang saya ang dalang sorpresa ng kanyang mga kasamahan sa una niyang serye sa Kapamilya network.

"Kakatapos ko lang ng taping ko for the day yesterday at kung ganito naman mga kapamilya mo ang magsu-surprise sa 'yo dahil 'di ko pa sila nakakaeksena aside from Tita Vangie Labalan, puputok ang heart mo sa sayaaaa!!! Hahahaha! Last night before tonight’s dinner. I love this new family I have!!!" ani Cuneta.

Sa mga naunang post sa Instagram ni Cuneta, naging sunod-sunod ang pagbabahagi niya ng mga retrato kung saan kita ang bonding niya kasama ang mga bituin ng "Ang Probinsyano" sa pangunguna nina Martin at Montes.

Aabangan ang paglabas ni Cuneta sa "Ang Probinsyano" ngayong Biyernes, Nobyembre 26, kung saan malalaman na ang papel na gagampanan ng kanyang karakter sa buhay ni Cardo Dalisay (Martin).

Napapanood ang “FPJ's Ang Probinsyano” sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, CineMo, Kapamilya Online Live sa ABS-CBN Entertainment’s YouTube channel at Facebook page, iWantTFC, WeTV, at iflix.

Related video:

Watch more on iWantTFC