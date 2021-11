MAYNILA -- Nagdiwang ng kanyang kaarawan sa "Magandang Buhay" ang aktres na si Karla Estrada nitong Biyernes.

Sa programa, sinorpresa si Estrada na nagdiwang ng kanyang ika-47 kaarawan nitong Nobyembre 21, ng mga malalapit na kaibigan na sina DJ Jhai Ho, Kaladkaren at Beks Battalion.

Isang video message rin ang natanggap ni Estrada mula sa kanyang ina, mga anak at iba pang miyembro ng kanilang pamilya.

Ibinahagi rin ng co-hosts ni Estrada na sina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal ang kanilang pagbati para sa kaarawan ni Estrada.

Ayon kay Estrada, hindi na para sa sarili ang kanyang hiling kung hindi para sa kanyang pamilya, mga mahal sa buhay at sa ibang tao.

"Ang wish ko ay para sa sambayanan na maging maayos na ang ating pamumuhay araw-araw, matapos na ang pandemyang ito at maging normal na ang lahat at maging masaya ulit ang mga Pilipino. Balik sa trabaho at ma-lessen na ang mga nahihirapan sa buhay. 'Yun ang wish ko. At siyempre sa mga kaibigan na mag-stay safe lagi sa pandemya at walang magkakasakit, lalong-lalo na sa aking mga anak at sa buong pamilya. Ako, okay na ako," ani Estrada.

Sa post ni Estrada sa Instagram, ibinahagi niya ang mga retrato kung saan kita ang pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga anak, kabilang na ang aktor na si Daniel Padilla.