Mickey Ferriols, aminadong si Archie Alemania ang kanyang 'greatest heartbreak'

MAYNILA -- Hindi man naghahanap ng bagong pag-ibig, bukas ang aktres na si Mickey Ferriols sakaling may ibibigay sa kanya ang Diyos na bagong mamahalin.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, iginiit ni Ferriols na importanteng makasundo ng kanyang anak na si Marcus Brent kung sino man ang lalaking darating sa kanyang buhay.

"Am I looking? I'm not. I am not looking. Am I open? Kung mayroon talagang ibibigay si Lord na 'you know what Michelle ito 'yon, ito ang plano ko sa iyo' I'm open to that," ani Ferriols.

"Let's say lang may dumating na man sa buhay ko and for some reason hindi siya type ni Brent, it would definitely be a consideration for me. Hindi ko ipipilit kasi siyempre 'di ba, anak ko 'yon eh," ani Ferriols.

Si Marcus Brent ang anak ni Mickey sa dating nobyo na si Archie Alemania.

Sa programa, muling ibinahagi ni Mickey na ang ama ng kanyang anak ang maituturing niyang "greatest heartbreak."

"To be honest, hindi siya naging smooth sailing. It wasn't easy. Dumaan kami sa argue, 'yung lagi kayong nagbi-bicker, nagtatampuhan. Pero at some point parang you grew out of it," ani Ferriols.

"Ang sinabi ko you know what my son needs Archie, who is happily married right now. When you don't think about yourself madali 'yung decision. When you're selfless, it's so easy, ganoon 'yung nangyari. So ngayon okay na okay kami. Open 'yung communication. When he wants to see Brent anytime, go. He can see Brent anytime. Minsan nago-overnight si Brent sa kanila or they go out of town, go lang," dagdag ni Ferriols.

Ayon kay Mickey, kita sa kanyang anak ang kasiyahan na maayos ang turignan ng kanyang mga magulang.

"Kasi it's very unfair na ang kids natin ang magsa-sacrifice, ang magsa-suffer, just because hindi nagkakasunduan 'yung parents, it's very unfair. They did not ask for that. Ang gusto lang nila, ang kailangan lang nila ay 'yung pagmamahal natin," ani Ferriols.

Matatandaang 2009 nang aminin ni Ferriols ang pagtatapos ng limang taong relasyon nila ni Alemania.

Nang matanong naman kung ano ang payo ang maari niyang ibigay sa mga nahihirapan na patawarin ang dating karelasyon, sagot ni Ferriols: "Ako personally when you don't think about yourself, uunahin mo siyempre 'yung bata, it should come easy. Isipin mo na lang walang maidudulot na maganda whether sa anak or sa iyo or sa future niyo ang pagiging bitter, ang pagiging unforgiving. It's not helpful and it's not healthy."

Huling lumabas si Ferriols sa Kapamilya serye na "A Soldier's Heart" na nagtapos nito lamang Setyembre.

