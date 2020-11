Karina Bautista, inoperahan dahil sa nakitang cyst sa kanyang dibdib

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Naging bukas ang dating "Pinoy Big Brother: Otso" housemate na si Karina Bautista sa pagsubok na kanyang pinagdaanan sa panahon ng pandemya.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, kasama ang kanyang love team partner na si Aljon Mendoza, ibinahagi ni Karina na sumailalim siya sa operasyon para tanggalin ang nakitang bukol o cyst sa kanyang dibdib.

"This September lang po, naramdaman ko siya nung August. Tapos tuloy-tuloy lang po ang check up noon hanggang sa day of operation ko noong September 15. Wala akong masyadong napagsabihan noon, medyo late ko na siya nilabas sa public," ani Karina.

Dagdag pa sa hirap ay ang wala sa kanyang tabi ang mga magulang dahil na rin sa pandemya.

"Yun 'yung mahirap kasi malayo ang parents ko although very supportive sila na, 'sige ipatanggal na natin kasi baka lumaki pa.' Naging mahirap 'yung journey nung pagtanggap. Pero nung day of operation, mas okay na ako," ani Karina.

"Nung day lang na sinabi sa akin na ooperahan ka, parang doon ako mas (nahirapan)," dagdag ni Karina na nito lamang Abril ay nagdiwang ng kanyang ika-18 kaarawan.

Sa kabila nang pinagdaanan, malaki ang pasasalamat ni Karina na benign o hindi cancerous ang tinanggal sa kanyang cyst.

"Out-patient po kasi ako noon. Parang wini-weigh kasi siyempre sa pandemic ang daming patients doon parang mas mabuting safe na lumabas na rin ako at pagdating sa bills. So sabi ko mag-local anesthesia. Sabi naman ni doc, 'okay kung kaya mo -- go.' So pinush po," ani Karina.

Pag-amin ni Karina, napagtanto niya ang halaga na alagaan ang sarili.

"Dito ko nalaman talaga 'yung importance ng pag-aalaga sa sarili. Kasi dati talaga, tipid talaga ako. So pati ang sarili ko nade-deprive ko sa mga simpleng pagkain, ganyan. So ngayon parang talagang physical health muna rin ako. And parang doon ko na-realize na puwede ka ngang magtrabaho, maging productive ka nga, pero at the end of the day exhausted ka pa rin. So iba pa rin talaga kapag inaalagaan mo 'yung health mo," ani Karina.

"And ayun din, 'yung sa family ko and time sa kanila at kung gaano kaimportante na kamustahin 'yung mga taong mahalaga sa atin. Kasi parang noon balewala kasi nakikita naman natin. Pero ngayon yung simpleng pag-hi ay malaking bagay na," dagdag ni Karina.

Related video:

Watch more in iWantTFC