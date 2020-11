Angeline Quinto marks first birthday without Mama Bob

MANILA -- Actress Angeline Quinto marked her first birthday without her adoptive mother Sylvia "Mama Bob" Quinto, who passed away early this month.



On Instagram, Angeline who turned 31 on Thursday, posted clips showing her message to all her fans and followers.

"Hi guys! Ang dami pong nagsasabi sa akin na magbi-birthday ako ngayon first time na wala ang Mama Bob. Sobrang nakakapanibago, sa totoo lang. Hindi ko alam parang iba ang pakiramdam. Pero alam na alam ko na ayaw ng Mama Bob na malungkot ako. Kaya kahit na kami-kami lang ang nandito sa bahay ngayon, alam ko ang presence ng Mama Bob ko ay patuloy na nararamdaman po namin," Quinto said.

She then thanked all those who remembered and greeted her on her special day.

"So thank you very much sa patuloy na bumabati sa akin. Salamat sa inyong lahat dahil sa inyo kaya patuloy akong nagiging malakas sa lahat ng mga pangangamusta niyo. Sa lahat ng mga patuloy na naririnig ko na 'ate Angge, kaya mo 'yan, ate Angge, laban lang' patuloy tayong lalaban guys. Kayang-kaya natin ito dahil masayang masaya-masaya ang mama," she added.

Angeline then sang "happy birthday to me" to greet herself.

"Napakarami ko na pong kinantahan pero this time para po sa sarili ko na naman 'happy birthday to me.' God bless you guys," Angeline said.

Mama Bob had a stroke last September 9. She died months after on November 7.

Quinto said she would never stop thanking Mama Bob for giving her the chance to be her adopted daughter.

"Hinding hindi ako mapapagod sa pagpapasamalat sayo Ma, dahil sa pagkakataong ibinigay mo sa akin para maging anak mo," the singer post earlier.

