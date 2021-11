MAYNILA -- Ibinahagi nina Mccoy de Leon at Elisse Joson ang mga pagbabago sa kanilang buhay sa pagdating ng kanilang anak na si Felize.

Sa kanilang pagbisita sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sinabi ni Joson na maliban sa pagkakaroon ng mas mahabang pasensiya ay naging mas maunawain si De Leon.

"Nagbago in a positive way. Kay Mccoy napansin ko sobrang naging patient siya. Kasi ngayon hindi lang siya sa akin magiging patient pati sa baby namin kailangan doble ang pasensiya kasi she's still growing. Ngayon pa lang siya nagkakaroon ng pag-iisip. 'Yung developmental stages niya ngayon pa lang. Sobrang patient niya sa aming dalawa. Sa akin parang mas naging understanding siya," ani Joson.

Pag-amin ni De Leon, dahil kay Joson at kanilang anak ay kinailangan niyang ayusin ang pananaw niya sa buhay.

"Sabi ko sa sarili ko mayroon na akong partner sa buhay, mayroon na rin akong anak, kailangan kong mag-adjust din," ani de Leon.

Sa programa, naikuwento rin nila ang naging karanasan habang ipinagbubuntis ni Joson ang anak na si Felize.

"Na-experience ko 'yung kapag naglilihi, na-experience ko na bibilhin kung ano ang gusto niya, kaso ang layo, US eh. Pero 'yun nga, sabi ko babawi ako pag-uwi niya rito. Kumbaga lahat ng pag-aalaga na hindi ko naibigay sa kanya ay ibubuhos ko kapag nandito na siya," ani De Leon na inamin ang pag-aaalala dahil wala siya sa tabi niya noon ang mahal nang ito ay nagbubuntis.

"Ang hirap po kasi sa kanya, dala niya sa katawan. Ako, sa isip ko talaga, pressure. Kumbaga wala akong magawa. Nagdarasal ako sa Diyos palagi na sana safe po, healthy kasi 'di biro ang pagbubuntis di ba po?" pag-amin ni De Leon.

Sa huli, ibinahagi nina Joson at De Leon ang kanilang mensahe para sa kanilang anak. Pangako ni De Leon, sisiguraduhin niyang hindi magkukulang sa pagmamahal ang anak.

Para naman kay Joson, ibang saya ang dulot ni Felize 'di lang para sa kanila ni De Leon kung hindi maging sa ibang tao.

Unang nagkakilala at nagkamabutihan sina De Leon at Joson sa "Pinoy Big Brother: Lucky 7" noong 2016.

Nagkahiwalay man, nagkabalikan muli ang dalawa bago magpandemya na inanunsyo nila nitong Hunyo.

