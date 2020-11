Tony Labrusca, hanga sa kabaitan kay Heaven Peralejo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Hanga ang aktor na si Tony Labrusca sa kabaitan at pagiging maalaga ng aktres na si Heaven Peralejo.

Magkasama sina Tony at Heaven sa pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Bagong Umaga."

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, inisa-isa ni Tony ang mga magagandang katangian ni Heaven na inilarawan pa niya bilang kanyang kakampi.

"Na-appreciate ko lang kay Heaven is sobrang mabigay din siyang aktres. And inaalagaan niya ako sa mga eksena namin. Kakampi kami. Kasi parehas naman kami na medyo bago pa rin sa industriya. So inaalagaan namin ang isa't isa," ani Tony.

Dagdag ng aktor, hanga rin siya sa pagnanais ni Heaven na makilala ang lahat ng kanyang mga katrabaho.

"She's a team player. She makes the effort to know each and everyone of us. So 'yun ang na-appreciate ko sa kanya. Kasi lock-in na kaming lahat. Ang hirap nang ginagawa namin. The only place we can take strength is from each other. So 'yun ang na-appreciate ko kay Heaven, gusto niyang okay kaming lahat, palagi," ani Tony.

Nang matanong kung maari bang mauwi sa totohanan ang pagiging love nila ni Heaven, sagot ni Tony: "Puwede bang friends muna. Kasi I mean we are just getting to know each other pa, tapos sobrang solid pa ng bonding namin kaya parang mas okay na maging close muna kaming lahat."

Matatandaang huling naugnay si Heaven sa anak ng mag-asawang sina Manny at Jinkee Pacquiao na si Jimuel.

Maliban kina Tony at Heaven, mga bida ng bagong serye ng ABS-CBN na "Bagong Umaga" sina Kiko Estrada, Michelle Vito, Yves Flores, at Barbie Imperial.

Napapanood ang "Bagong Umaga" mula Lunes hanggang Biyernes, 2:30 p.m. sa Kapamilya Channel sa cable at satellite TV.

Ito rin ay nasa Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, pati na rin sa iwant app o iwanttfc.com. Ipinapalabas din ang serye sa A2Z Channel 11

