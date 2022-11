Mutya ng Pilipinas pageant planong mag open ng transgender category

Patuloy ang pagbabago sa pamantayan ng beauty pageants.

Inihayag ng pamunuan ng Mutya ng Pilipinas ang intensyon nilang buksan na ang kumpetisyon sa mga transgender.

"That has been my dream. I would like to open a category for them!" sabi ni Cory Quirino sa ABS-CBN News sa media presentation ng Mutya candidates sa Citadines Hotel, Pasay City nitong Miyerkoles.

Nuong 2011 pa daw niya naisip ito bilang bahagi ng layunin ng Mutya ng Pilipinas na maging "inclusive" sa lahat ng kababaihan.

Wala pang nabanggit na petsa si Quirino sa kanilang search para sa transgender Mutya.

Sa pagbabalik ng mahigit 50 years old pageant sa in-person events matapos matengga ng tatlong taon dahil sa pandemya, markado agad ang pagbabago sa kumpetisyon.

Eligible nang sumali ang mga 28 years old at tinanggal na nila ang height requirement na 5’4 sa mga candidates.

Kabilang dito ang kinatawan ng Surigao del Norte Angela Okol na matatandaang na-disqualify sa official candidates list ng Miss

Philippines Earth 2022 dahil sa isyu ng height.

Ayon kay Okol, hindi nagde-define sa tao ang kanyang sukat kundi ang kakayahan niyang magbigay ng inspirasyon sa kapwa.

"We should also evolve with the times. Sumabay tayo sa agos ng pagbabago sa pageants," giit ni Quirino bilang pagtukoy sa mga radikal na pagbabago sa Miss Universe na bukas na rin sa mga transgender at mga ina; at Miss Supranational na 32 years old na ang maximum age requirement .

Tinanghal na Darlings of the Press sa media presentation sina Katherine Topsnik of Guindulman, Bohol; Bea Margarett Madea ng Muntinlupa at Iona Gibbs ng Bataan.

Kabilang sa hawak na mga mga international franchise ng Mutya organization ang Miss Asia Pacific International, Top Model of the World and Miss Tourism International.

Ang huli nilang top Mutya ng Pilipinas title holder ay si Klyza Castro na nanalo nung 2019.

Ihahatid ng A2Z, TFC at iba pang kapamilya platforms ang koronasyon ng Mutya ng Pilipinas sa December 4 sa San Juan Arena.