MAYNILA -- Nagpasalamat ang aktres na si Maymay Entrata kay Gelli de Belen sa mga tulong nito sa kanya pagdating sa pag-arte.

Matatandaang isang taong nagkatrabaho ang dalawa sa seryeng "La Luna Sangre" noong 2017 kung saan pamankin ng karakter ni De Belen ang karakter naman na ginampanan ni Entrata.

"Ang laking tulong niya po talaga sa acting skills ko. ... Ayaw niya po talaga ng mga artistang malaki ang ulo. Doon po talaga ako natuto sa kanya," ani Entrata sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

"Sa mga hindi nakakaalam, nakapunta na ako sa bahay niya, pinakain niya ako. Pinahiram niya ako ng mga damit, kasi nga nababaduyan siya sa mga damit ko. 'Eto suotin mo 'yan. Pupunta ka sa Paris, ito suotin mo. Punta tayo sa bahay.' Ganoon, thank you Ms. Gelli de Belen," pagbibida ni Entrata kay De Belen na guest co-host sa pang-umagagang programa ng ABS-CBN.

Ani Entrata, isa sa mga unang naging inspirasyon niya sa pag-arte si De Belen.

"Kasi siya yung unang nagturo sa akin kung paano maging kumportable sa set. Kung paano mag-i-improve sa craft ko at alagaan ang craft ko. Thank you, Ms. Gelli. Kaya kanina sobrang nae-emosyonal ako," ani Entrata.

Bumisita si Entrata sa "Magandang Buhay" para anyayahan ang mga manonood na suportahan ang kanyang unang digital concert na "MPowered" na eksklusibong mapapanood sa KTX.ph sa Nobyembre 26, at may re-run ito sa susunod na araw, Nobyembre 27.

Kabilang sa mga guest performer para sa nasabing concert ay sina Darren Espanto, AC Bonifacio, Mimiyuuuh at Nyoy Volante.

Bago ang concert ni Entrata, muling napatunayan ng aktres ang lakas nito sa netizens nang humakot ng milyon-milyong views ang music video ng pinakabago niyang awitin na "Amakabogera."

