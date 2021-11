Mula sa Instagram ni Cassy Legaspi

Binalaan ng aktres na si Cassy Legaspi ang publiko na na-hack ang kaniyang opisyal na Facebook page at maaaring magamit sa maling paraan.

Sa kaniyang Twitter account, inanunsyo ni Legaspi ang nangyari sa kaniyang Facebook page na may higit 7 milyong followers na.

Nagpaalala rin siya na huwag pansinin kung sakaling may mensahe mang ipadala ang naturang page sa mga taga-suporta niya.

“Just wanted to warn you all that my official Facebook page has been hacked. (Cassy Legaspi with a verified check). Please do not engage with any of their messages, that isn’t me responding and posting. My managers will be handling this,” ani Legaspi sa Twitter.

Kuwento pa ng aktres, kung ano-ano na ang inilalabas na post ng kaniyang Facebook page nang ma-hack ito. Hindi na available ang naturang social media account nitong Miyerkoles.

“So… dedmahin nalang natin 'yung Facebook page ko ngayon. kung ano ano pinopost niya haha,” hirit ni Legaspi.

Maraming fans naman ang umaasang mababawi pa ni Legaspi ang nasabing page lalo pa’t marami na ang followers nito.

Si Cassy ay anak ng celebrity couple na sina Carmina Villaroel at Zoren Legaspi. Kakambal ito ng aktor na si Mavy Legaspi.