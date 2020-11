Kiko Estrada, inaming mas pinatatag ng pandemya ang relasyon nila ni Devon Seron

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Iba ang saya ng aktor na si Kiko Estrada pagdating sa kanyang buhay pag-ibig.

Dalawang taon na ang relasyon nina Kiko at nobya nitong si Devon Seron.

"I'm very happy. Like I said, I had peace and I want to maintain that as long as I can," ani Kiko sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Pag-amin ni Kiko, mas pinatatag ng lockdown dala ng pandemaya ang relasyon nila ni Devon.

"It only made us stronger. Nag-aalala ako sa kanya, nag-aalala siya para sa akin. So the love grew stronger for me. Kasi siyempre of course if you'll ask her if she miss me, of course I miss her, too. Pero that's the situation na, wala na tayong magagawa so we have to fight through adversity," dagdag ni Kiko.

Ayon kay Kiko, suportado ng kanyang nobya ang kanyang trabaho. Aniya, hindi rin selosa si Devon.

"She's the least. Sometimes nag-i-script read pa kaming dalawa," ani Kiko.

Enero noong nakaraang taon nang aminin ni Kiko ang relasyon nila ni Devon. Aniya, Agosto 8 nang maging opisyal ang relasyon nila ng aktres.

Nagkatrabaho sina Kiko at Devon sa mga proyektong “Pwera Usog” noong 2017, at “Walwal” noong 2018.

Sa ngayon ay isa si Kiko sa mga bida ng seryeng "Bagong Umaga" ng ABS-CBN. Sa serye, katambal ni Kiko ang aktres na si Michelle Vito na nobya naman sa totoong buhay ng kanyang kaibigan na si Enzo Pineda.

Tampok din sa serye sina Barbie Imperial, Tony Labrusca, Yves Flores, at Heaven Peralejo

Napapanood ang "Bagong Umaga" mula Lunes hanggang Biyernes, 2:30 p.m. sa Kapamilya Channel sa cable at satellite TV.

Ito rin ay nasa Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, pati na rin sa iwant app o iwanttfc.com. Ipinapalabas din ang serye sa A2Z Channel 11

