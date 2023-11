Ara Mina, planong magkaroon ng baby boy sa 2024

MAYNILA -- Inamin ng aktres na si Ara Mina na nais niyang magkaroon ng isa pang anak.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sinabi ng aktres na gusto niya ng isang baby boy sa mister na si Dave Almarinez.

Watch more News on iWantTFC

"Yun ang ini-aim ko, boy," pag-amin ni Mina na may isa ring anak na babae na si Mandy sa dating nobyo.

Kasama ni Mina sa programa si Kirsten, ang anak ni Almarinez sa dati nitong karelasyon.

Ayon kay Kirsten na may magandang relasyon sa kanyang stepmom na si Mina, nais niya rin na muling magkaroon ng kapatid.

"That's definitely so exciting. That's really fun to have a little baby sibling," aniya.

Sa programa, hindi rin napigilan ni Mina ang maging emosyonal nang mapanood ang video message ng kanyang mister na nagpapasalamat sa kanyang pagmamahal at suporta.

Ayon kay Mina, natutuwa siya sa mister na nauunawaan ang nais niya na magpatuloy na magtrabaho.

"Nakita niya mapagkakatiwalaan niya ako pagdating sa pera kasi never, never akong humingi sa kanya. Never akong 'bili mo ako, bili mo ako niyan.' Ang maganda lang sa kanya ay may kusa siya. Parang binibilhan niya ako ng ganyan. He wants me to be successful," ani Mina na hindi napigilang maging emosyonal.

"I am very thankful to him. Promise ko naman sa kanya bibigyan ko siya ng baby next year. Pero kung kaya ko pang magtrabaho kahit na (buntis pa) oo," aniya.

Matatandaang Hunyo 2021 nang ikasal si Mina at Almarinez sa Baguio.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC