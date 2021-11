MAYNILA -- Nagdiwang ng kanilang ika-10 anibersaryo bilang mag-asawa sina Jolina Magdangal at Mark Escueta.

Sa Instagram nitong Linggo, isang video ang ibinahagi ni Magdangal kung saan kita ang matatamis na sandali nilang mag-asawa at kanilang mga anak.

Naging mahaba naman mensahe ni Magdangal para sa kabiyak ng kanyang buhay.

"Today marks our 10th garden wedding anniversary. 10 years na.. pero... hanggang ngayon nagigising pa rin ako minsan sa umaga at napapatitig sa kanya at sobrang nagpapasalamat sa Panginoon na siya ang katuwang ko sa buhay," ani Magdangal.

Ayon sa aktres, nanatili ang paghanga niya sa kanyang mister na aniya ay nagagawa pa rin siyang pakiligin.

"Hindi ko pa rin maiwasan na ma-starstruck lalo na pag tumutugtog sya at gumagawa ng kanta… Napapakilig pa rin nya ako sa mga small messages na nakasulat sa Post-it at biglaan gift at surprise kahit walang okasyon," dagdag ng aktres.

"Siya p arin ang tagapagpaalala sa 'kin na inumin ang mga vitamins na dapat kong inumin... Siya pa rin ang nagpapakita sa 'kin na kahit may pagdaanan kaming mabigat (bilang mag asawa o sa sarili namin), dapat lagi pa ring lawakan ang pagiintindi at maging positive na masaya ang buhay," aniya.

"'Pag masakit ang ulo ko, kahit anong ginagawa niya, iintindihin niya muna ang sitwasyon ko (prepare ng yelo para sa ulo, check BP, monitor ng gamot). Pinaparamdam niya sa 'kin na dapat nagpapahinga ako kasi hindi ako si Wonder Woman," ani Magdangal.

Sa huli, iginiit muli ni Magdangal ang pagmamahal sa mister at ang panalangin para sa mahaba pang buhay ng musikero.

"Marami pang iba na nagpapagaan ng loob ko kaya ang lagi kong dasal ay sana mas humaba pa ang buhay namin mag-asawa dahil maraming marami pa kaming gustong magawa bilang mag-asawa at bilang magulang. Happy 10 mahal.. Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Mahal kita habangbuhay. (E 'yung naiyak ako. Thank you talaga, Lord!)," pagtatapos ni Magdangal.

Samantala, ibinahagi naman ni Escueta sa Instagram ang mga retrato ng dinner date nila Magdangal para ipagdiwang ang kanilang espesyal na araw.

Matatandaang dalawang beses ikinasal sina Magdangal at Escueta sa noong 2011. Isang kasal sa simbahan noong Nobyembre 19 at isang garden wedding noong Nobyembre 21, 2011 ang naganap.

Si Magdangal ay isa sa mga host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN na "Magandang Buhay."