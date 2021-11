Aarangkada na sa Disyembre 15 ang inaabangang serye nina Gerald Anderson at Gigi de Lana na “Hello, Heart” na mapapanood sa streaming platform na iQiyi.

Sa virtual media conference nitong Martes, hindi naitago ni De Lana ang excitement sa kaniyang unang pagbibidahang proyekto sa kabila ng naramdamang pressure at kaba noong nagsisimula silang gawin ang nasabing serye.

Ayon sa viral singer, ibinigay niya ang lahat para sa kaniyang unang serye kahit pa baguhan pa lamang siya sa larangan ng pag-arte.

“It's my first time doing this kasi puro kanta ako, di ba? Talagang na-pressure ako pero alam ko naman na gagawin ko 'yung best dito sa project na ito. I will give 100% para sa series na ito. Kahit first time ko ito, gagawin ko siyang parang 'di ko first time,” tugon ni De Lana.

Puno naman ng papuri si Anderson sa kaniyang bagong leading lady.

“ABS-CBN will be so proud of her. 'Yung mga fans sobrang magiging proud din sa kaniya. Kasi napapanood siya sa YouTube sa ginagawa niyang mga kanta, ito ibang platform,” saad ng aktor.

“Outstanding. Not just with the performance but also sa effort na binigay niya, 'yung passion na binigay niya. Alam mo talagang she cares for this. Malayo pa ang mararating sa platform na ito.”

Nang tanungin tungkol sa chemistry nila ni De Lana, inamin ni Anderson na hinayaan lamang niya maging komportable ang aktres habang magkatrabaho sila dahil dito umano magsisimula mabuo ang magandang koneksyon nila.

“Hindi mo make-create 'yan lalo na sa sitwasyon ni Gigi, it's her first time. All you can do as partner niya, is to make her as comfortable as possible. We are in a very high pressure, sensitive, vulnerable environment,” pag-amin ni Anderson.

“Kailangan comfortable siya. And then, let the rest happen. Sa awa ng Diyos, naging okay naman. We feel like we made magic. Sana maging magic siya sa December 15.”

Isa ang “Hello, Heart” sa mga proyekto ng pinagsanib na pwersa ng ABS-CBN at iQiyi kung saan apat na serye ang inaasahan na mailabas.