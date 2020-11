Michelle Vito, naging bukas sa relasyon nila ni Enzo Pineda

MAYNILA -- Ibinahagi ni Michelle Vito ang dahilan kung ano ang nakita niya sa aktor na si Enzo Pineda para mahalin niya ito.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ni Michelle na nakita niya ang magandang katangian ng aktor noong nililigawan siya nito.

"During nung ligaw stage namin, siguro nakita ko talaga sa kanya 'yung consistency niya sa pagsuyo sa akin. Then kapag every time na niyaya niya akong lumabas -- siyempre noong una ayaw ko pa, ilang beses ako nag-no na huwag muna, pero siya tuloy-tuloy lang siya -- nakita ko 'yung patience niya na hindi siya sumuko. Hindi porke't nagsusungit ako ay ayaw na niya. So I think isa 'yon sa mga nakita ko na pwede siya," ani Michelle.

"Siyempre important 'yung consistency ng tao at 'yung pasensiya niya sa iyo. Siyempre hindi naman palaging okay ang relationship niyo. So doon pa lang sa ligaw stage ay tinest ko na siya and hanggang saan niya ako maiintindihan," dagdag ni Michelle.

Nang matanong kung ano ang mensahe niya sa nobyo.

"Gusto ko siyempre mag-thank you kasi lagi kang nandiyan. Alam ko na kapag kailangan kita ay nandiyan ka. Thank you kasi nalaman ko ang worth ko as babae. Kasi 'yun ang ipinakita mo sa akin kung ano ang dapat matanggap ko, ano 'yung dapat ma-feel ko as a woman. Kasi hindi ko siya masyadong naramdaman din before pero ikaw talagang ipinakita mo sa akin. And hanggang ngayon araw-araw pinapatunayan mo ang sarili mo sa akin na ito ka, ito dapat ang matanggap ko sa iyo. So thank you and diyan ka lang ha," ani Michelle.

Panoorin ang kuwento ni Michelle tungkol sa kanyang buhay pag-ibig sa videong ito mula sa markang 6:58 hanggang 11:20.

Watch more in iWantTFC

Unang nagkakilala sina Michelle at Enzo nang magkatrabaho sila sa serye ng ABS-CBN na "Nang Ngumiti Ang Langit."

Pagkatapos maging kaibigan, nagsimulang lumabas ang dalawa pagkatapos nilang gawin ang serye.

Nito lamang Agosto nang aminin ni Enzo ang relasyon nila ni Michelle sa pamamagitan ng isang social media post.

Sa ngayon ay isa si Michelle sa mga bida ng seryeng "Bagong Umaga" na napapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 2:30 p.m. sa Kapamilya Channel sa cable at satellite TV.

Ito rin ay nasa Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, pati na rin sa iwant app o iwanttfc.com. Ipinapalabas din ang serye sa A2Z Channel 11.

Related video:

Watch more in iWantTFC