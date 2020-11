Heaven Peralejo, emosyonal nang maalala ang tulong ng pamilya Pacquiao

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Heaven Peralejo ang maging emosyonal nang maalala ang pinagdaanang kontrobersiya noong Setyembre na may kinalaman sa 'di umano'y paghingi niya ng tulong pinansiyal sa mga Pacquiao.

Si Heaven ay dating nobya ni Jimuel, ang panganay na anak ng mag-asawang Manny at Jinkee Pacquiao.

Ang isyu ay nag-ugat sa kontrobersiyal na blind item ng beteranang kolumnista na si Lolit Solis.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, inalala ni Heaven kung paano siya tinulungan ng mga Pacquaio para linisin ang kanyang pangalan.

Ani Heaven, ang kanyang ina ang dahilan kung bakit kinailangan na niyang magsalita tungkol sa ipinaparatang sa kanya.

"At that time po kasi sobrang alam niyo po 'yung sumabog na po ako. Hindi ko na kaya na ganoon ang perspective sa akin ng mga tao kasi hindi naman totoo and nasasaktan 'yung mom ko. For me, mas masakit makita 'yung mom mo na nasasaktan. Nakita ko talaga siya noon. So sabi ko, 'Lord, please naman tulungan niyo ako kasi hindi ko na alam,'" ani Heaven.

"Siyempre although we ended in good terms kami ni Jim, of course, wala na po kaming communication sa isa't isa po. Then sumakto lang din alam mo yung 'Heaven, how are you, how are young doing?' Si Tita rin, nag-reach out din siya. Sabi niya, 'What can I do for you?' Kasi sabi ko, 'Tita, nahihirapan na ang mom ko, nasasaktan ako para sa nanay ko.' Tapos sabi niya, 'Sige.' Bakit ako naiiyak? Sabi niya, 'Tutulungan kita.' Sabi niya, 'Hindi naman totoo 'yan eh.' So nagsalita siya, silang pamilya, si Jim and si Tita Jinkee. Sabi ko, 'Tita, thank you so much kasi finally, alam niyo parang nawala 'yung bigat sa loob ko na feeling ko fresh start ulit.' Sobrang grateful ako sa kanila, sa mom ko and sa ABS-CBN for protecting me," ani Heaven.

Si Heaven ang isa sa mga bidang bituin ng seryeng "Bagong Umaga" na napapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 2:30 p.m. sa Kapamilya Channel sa cable at satellite TV.

Ito rin ay nasa Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, pati na rin sa iwant app o iwanttfc.com. Ipinapalabas din ang serye sa A2Z Channel 11

