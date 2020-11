Barbie Imperial, nagbigay tulong sa mga kababayan sa Catanduanes, Albay

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Nagsimula si Barbie Imperial ng donation drive para matulungan ang kanyang mga kababayan sa Albay at Catanduanes na hinambalos ng bagyong Rolly.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ni Barbie na ginawa nila ang pangangalap ng donasyon para mga apektado ng nagdaang bagyo sa tulong na rin ng kanyang mga kamag-anak.

"Actually dalawa po 'yung fundraiser na ginawa ko kasi sa Albay po talaga ako lumaki. Pero si Mama po, doon po siya ipinanganak at lumaki sa Catanduanes. Humingi ako ng tulong sa mga kamag-anak ko na nandoon mismo. Siyempre may taping po ako, 'di ko naman po maasikaso kung sa akin ko ipapasok 'yung tulong ng mga tao. So kinausap ko po 'yung pamilya ko na kung pwede na magpatulong po ako na ipo-post ko. Maraming gustong tumulong," ani Barbie.

"Nag-focus po kami sa Catanduanes lang po talaga kasi maliit 'yung isla at hindi po talaga siya napapansin lagi kapag may bagyo. Kailangan din po nila ng tulong. Nandoon pa rin po 'yung Albay, pero ang dami po talagang tumutulong sa Albay eh. So ang ginawa ko po Catanduanes, Virac... 'yun po talaga ang tinutulungan ko," dagdag ni Barbie.

Ayon kay Barbie, patuloy ang kanyang mga kamag-anak sa pag-monitor sa kalagayan ng mga taga-Catanduanes.

"Binabantayan po talaga nila 'yung mga tao na nandoon. Nakakatuwa po kasi five days pa lang po yata or one week naka-P600,000 na po kami. Nakakatuwa," dagdag ni Barbie.

Pag-amin ni Barbie, hindi rin naging madali ang pinagdaanang pag-aalala na tatlong araw silang walang balita tungkol sa kanilang mga kamag-anak sa Albay at Catanduanes nung dumating ang bagyong Rolly.

"Yung wala kayong magawa kung hindi maghintay ng update... siyempre sobrang kinakabahan ako. Alam ko rin naman po na every time na tumatama ang bagyo sa Bicol, malala po talaga. Sobrang worried po kami ni Mama, pero thankful po ako na kasama ko rito si Mama sa Manila kasi kung hindi parang 'di ko kakayanin," ani Barbie.

"But okay naman po. 'Yung family ko unti-unti pong bumabangon," dagdag ng aktres.

Tsa si Barbie sa mga bida ng bagong serye ng ABS-CBN na "Bagong Umaga." Tampok din sina Tony Labrusca, Kiko Estrada, Michelle Vito, Yves Flores, at Heaven Peralejo

Napapanood ang "Bagong Umaga" mula Lunes hanggang Biyernes, 2:30 p.m. sa Kapamilya Channel sa cable at satellite TV.

Ito rin ay nasa Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment, pati na rin sa iwant app o iwanttfc.com. Ipinapalabas din ang serye sa A2Z Channel 11

