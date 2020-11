Barbie Imperial, inaming 'nagpaparamdam' sa kanya si Diego Loyzaga

MAYNILA -- Inamin ng aktres na si Barbie Imperial na "nagpaparamdam" sa kanya ang aktor na si Diego Loyzaga.

Nagsimulang kumalat ang mga balitang nag-uugnay sa dalawa matapos mag-iwan ng komento ni Diego sa isang retrato ni Barbie na kuha habang nagbabakasyon sa isang resort.

Nitong Lunes, nang tanungin ni Karla Estrada sa "Magandang Buhay" si Barbie kung nanliligaw ba si Diego, sagot ni Barbie: "Siguro po nagpaparamdam."

Pero giit ni Barbie, magkaibigan sila ni Diego.

"Actually po magkaibigan talaga kami before pa super close talaga kami. 'Yun nga po matagal po kaming hindi nagkita pero isa lang din po 'yung grupo namin. Tapos parang 'yung mga friends namin gusto nila 'try niyo kaya mag-date ni Diegs.' Tapos kami parang huwag na huwag na. Kasi noong 2018 hindi ba po parang ang dami kong pinagdaanan sa love life and si Diegs din. So parang ako... hindi kami perfect for each other nung time na 'yon," ani Barbie.

Narito ang pahayag ni Barbie tungkol kay Diego. Panoorin ang video mula sa markang 11:30 hanggang 13:38.

Kung noon ay hindi tama ang panahon para sa kanila ni Diego, naniniwala pa rin si Barbie na hanggang ngayon ay mas makakabuting manatili silang magkaibigan ng aktor.

"Recently nung pumunta sila sa house, parang ako, hindi pa rin. Kasi kaibigan ko siya at alam ko ang pinagdaanan niya. Ayaw ko 'yung babae na ibi-break 'yung heart ni Diegs. So parang tinuloy namin na hindi, maging friends na lang tayo. Kapag alam mo kasi ang pinagdaanan ng tao parang ayaw mo siyang ibalik sa sitwasyon na 'yon ulit," dagdag ni Barbie.

Noong 2018, nagpahinga muna sa love life si Barbie matapos amining hindi na sila nagkakausap ni JM de Guzman na minsa'y naugnay sa kanya.

Hindi na rin idinetalye pa ni Barbie kung ano ang dahilan nang hindi nila pagkakaunawaan ni JM.

Samantala, huling naugnay si Diego sa aktres at dati niyang love team partner na si Sofia Andres.

Sa ngayon, isa si Barbie sa mga bida ng serye ng Kapamilya network na "Bagong Umaga."



