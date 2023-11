MAYNILA -- Hindi napigilan ni Kaila Estrada ang maging emosyonal dahil sa kanyang kapatid na si Yuan.

Si Yuan ang nag-iisang anak na lalaki sa apat na anak ng dating mag-asawa na sina Janice de Belen at John Estrada.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, pinasalamatan ni Kaila ang kapatid sa pagiging mabuti, maunawain at pagkakaroon ng mahabang pasensiya.

"Thank you for being patient and understanding and for being a good brother. Ayaw ko ng mga ganito, naiiyak ako,mababaw po ang luha ko sorry po," pag-amin ni Kaila.

"I hope that you continue to make good decisions in your life. And wala naman po akong ibang masasabi kasi si Yuan naman has always been mabait. And of course I have dreams for you as your ate and siyempre I want you to reach the dreams that you have yet for yourself. Kasi alam ko that you can achieve more and dream bigger, thank you for being a good brother," dagdag ni Kaila.

Pinasalamatan rin naman ni Yuan ang aktres sa pagiging mabuting kapatid nito.

"Thank you for giving me that parang tough love na kailangan ko since tayo-tayo lang naman sa bahay. I do hope to see you also achieve your dreams, 'yun lang. I love you ate," aniya.

Sa programa, ipinagmalaki ni Kaila ang kapatid na ngayon ay gumagawa ng pangalan pagdating sa music producing at songwriting.

"Si Yuan kasi proud ako sa kanya kasi kahit nung mga bata pa kami siya 'yung pinaka-sure sa kung ano ang gusto niya sa buhay. Parang ever since he was a kid alam na niya na gusto niyang maging musician until he started producing his own songs, he records it himself, tapos ngayon nasa mga streaming platforms na talaga," ani Kaila.

"So I am so proud of him kasi he really made his own dreams come true," dagdag ni Kaila.

Masaya naman si Yuan sa sa tagumpay ng kanyang kapatid bilang aktres.

"I guess I am just really happy na she's succeeding in where she is supposed to be. I think there's more for her that's coming and I am really looking forward to what she has to do in the future," ani Yuan.

Kamakailan lang ay umani ng papuri si Kaila sa pagganap niya sa seryeng "Linlang."

Sa ngayon ay parte si Kaila ng seryeng "Can't Buy Me Love" na pinagbibidahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

