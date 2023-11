Watch more News on iWantTFC

AUCKLAND, NEW ZEALAND - Pila pila ang mga fans sa Aotea Center sa Auckland para sa kauna-unahang concert sa New Zealand ng Pinay singer na si Moira.

“Excited na ako ma-heartbroken today,” sabi ni Kelvin Cortez.

“Since 2015-2016 nung sumikat yung 'Tagpuan' sobrang fan niya na ako,” ani Ayla Matencio.

Kasama sa front act sina AG Fernando at Cheyenne Lasam. Naghiyawan ang fans nang lumabas si TJ Monterde.

At dumagundong na nga ang venue nang masilayan ng madla ang kanilang idolo. Di magkamayaw ang mga fans lalo na’t damang dama nila ang mensahe ng mga awit at ang kahanga-hangang katangiang nakita nila kay Moira.

“All the sadness and anger but at the end she was able to accept it. Pinapalaya na kita. Moira, I love you!” kwento ni Ian Alindada.

Labis ding ikinatuwa ng concert organisers ang mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa New Zealand kay Moira.

“Kumbaga we’ll give them a taste of home away from home,” sabi ni Ysmael Silverio ng Sinag Productions.

“We really hope that the fans enjoy the show tonight and what they paid for is definitely their money’s worth,” dagdag ni Ysabel Kis-Ing ng Sinag Productions.

“All of the hardwork planning and overall team effort and hopefully we can bring back to the community yung OPM,” sabi naman ni Alloy Vargas mula sa Sinag Productions.

Umaasa ang kanyang mga tagahanga sa New Zealand na babalik muli si Moira para sa mga susunod pang pagtatanghal.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.