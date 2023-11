Andrea Brillantes on 2023 highlight: 'Yung heartbreak ko'

MANILA -- Actress Andrea Brillantes admitted that her heartbreak is the highlight of the year 2023 for her.

"To be honest, 'yung heartbreak ko," Brillantes told Kapamilya host Luis Manzano in his newest vlog.

Brillantes said that this year gave her the biggest heartbreak but she also felt overflowing love from the people around her.

"Honestly tinitingnan ko itong 2023 as pinakamalas ko sa pag-ibig, in terms of romantically. Pero pinakasuwerte ko rin sa pag-ibig sa fans, sa friends, sa co-stars ko, sa casual viewers ko, sa management ko. As in ito po talaga 'yung pinakamalas ko sa pag-ibig romantically. Pero grabe naman 'yung balik ng love sa akin sa life itself. Sa pagta-travel ko, sa brand ko, sa makeup ko... sa fans ko grabe naman 'yung sukli, sobra 'yung balik," Brillantes said.

The actress added that this year taught her so many things when it comes to love and life. She also said that this is also the first time that she did not

do anything after her heart was broken. The actress stressed she is trying to fix her toxic traits.

"Pahabol ko lang, doon sa 2023 for me is the year of growth and learning from my mistakes at pagbabawi and for me repaying karma, parang ganun. Kasi ang daming good karma sa 2023 ko, ang dami ring bad karma. I've also been very vocal na ang dami kong toxic traits before na ngayon ay inaayos ko na at tinatanggal ko na kasi gusto ko na lang talaga na laging nasa ikabubuti na lang ang ginagawa ko, nasa good na lang. I'm trying to be a better person every day as long as God lets me," she added.

Asked what she is looking for in her future partner, the actress said: "Dati faithful, ngayon ang hirap na. So loyal na pwede na loyal, maging loyal ka na lang. Sa mga hindi nakakaalam, iba ang loyal sa faithful. Ang loyal kapag may dumaan na chicks, titingin 'yan pero doon pa rin siya sa mahal niya. Ang faithful kahit may chicks 'yan 'hindi titingin lang ako sa asawa ko, sa love of my life' ganun ang faithful."

"Yung loyal, puwede ka pa rin ma-attract kasi normal lang 'yon bilang tao na ma-attract ka sa ibang tao, pero doon ka pa rin sa mahal mo at wala kang gagawin sa feelings mo na 'yan, loyal. Ang faithful, kahit pa lahat ng sexy na babae na nasa harapan mo ay hindi ka titingin at hindi ka makaka-feel ng kahit anong attraction, doon ka lang talaga," Brillantes added.

"Siyempre kung may faithful 'Lord, please' yun talaga. Loyal, maalaga, gentleman, marespeto, totoong lalaki. 'Yun na lang ang hinihingi ko kasi a real man I believe they know how to settle, alam nila kung paano makontento sa isa at isa lang talaga. Gusto ko ng isang one-woman-man," she said.

"Kasi ang dami kong list nun na dapat 'di ka cheater, dapat 'di ka liar. Ang totoong lalaki for me hindi 'yan nagsisinungaling talaga. Alam niya kung paano aminin ang katotohanan ng buong-buo, hindi 'yung ang dami pang pasikot-sikot. Oo, aamin pero hindi lahat. Kumbaga I don't want a boy, I want a man. That's what I need, I need a man. Sobrang hectic na ng buhay ko kailangan ko ng tunay na lalaki. At hindi ko kailangan ng insecure, kailangan ko ng tunay na buong-buong lalaki," she added.

When it comes to her resolution for next year, Brillantes said: “Enjoy-in na lang ‘yung life talaga. Harapin kung anong kailangan harapin in life. Be brave and have fun lang siguro. And be smart, be wiser in terms of boys. Magiging honest ako talagang lahat sa life kaya ko, ma-financial issues pa 'yan, kahit sobrang pangit pa ng issue yan, kaya ko, walang problema kahit di ko iyakan. Pero sa pag-ibig yun ang aking kryptonite.”

Brillantes recently broke up with her boyfriend, basketball player Ricci Rivero, after a little over a year of being a couple.

They celebrated their first anniversary last April.

