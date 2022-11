MAYNILA -- Isang maagang Pamasko ang hatid ng ABS-CBN Superview sa YouTube dahil mapapanood na rito ang sikat na seryeng "FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan ni Coco Martin.

Maliban sa "Ang Probinsyano," iba pang Kapamilya serye at mga pelikula ang magsisimulang mapanood sa Superview simula ngayong Nobyembre at Disyembre.

Mapapanood muli ang maaksiyong pakikipaglaban ni Cardo Dalisay (Martin) sa season one ng “FPJ’s Ang Probinsyano (English-subbed)”; masusundan muli ang buhay ng identical twins na ginagampanan ni Julia Montes sa “Doble Kara (English-dubbed)”; at iba’t ibang kwento naman ng paghihiganti ang mapapanood sa mga teleseryeng “La Vida Lena” tampok si Erich Gonzales, “Kadenang Ginto (English-subbed),” kasama ang The Gold Squad at “Ang Sa Iyo Ay Akin” na pinagbibidahan nina Jodi Sta. Maria at Iza Calzado.

Marami ring pelikula ng Star Cinema ang mapagpipilian ng mga manonood tulad ng blockbuster hit na "One More Chance" at “The Mistress” nina Bea Alonzo at John Lloyd Cruz, “Starting Over Again (English-subbed)” nina Piolo Pascual at Toni Gonzaga, at “I Love You Goodbye” tampok sina Gabby Concepcion, Angelica Panganiban, Derek Ramsay, at Kim Chiu.

Kilig naman ang hatid ng ilang Kapapmilya love teams tulad nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa “Must Be Love,” James Reid at Nadine Lustre sa “Till I Met You,” Kim Chiu at Gerald Anderson sa “Till

My Heartaches End,” at sina Jodi Sta. Maria at Richard Yap sa “Be Careful with My Heart.”

Mapapanood din ang mga pelikulang “Vince and Kath and James,” “Can We Still Be Friends?,” “Love Me Tomorrow,” pati na rin ang nakakaantig na mga love story sa “All You Need Is Pag-Ibig” at ang seryeng “Marry Me, Marry You.”

Maari na ring balik-balikan ng buong pamilya ang ilang mga palabas na minahal ng mga Pinoy kagaya ng “Everything About Her,” “A Love Story,” “Isusumbong Kita Sa Tatay Ko,” “Segunda Mano (2011),” “Asintado,” “Love Thy Woman (Fast Cut),” “A Love To Last,” “Ngayon at Kailanman,” at “Since I Found You.”

Mapapanood ang mga Kapamilya serye at pelikula sa ABS-CBN Superview kapag nag-subscribe sa YouTube channels ng ABS-CBN Entertainment, Cinema One, Cinemo, iWantTFC, Star Cinema, Jeepney TV, Yey, at Black Sheep.

