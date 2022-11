Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Aminado ang Kapamilya love team partners na sina Donny Pangilinan at Belle Mariano na magkahalong kaba at excitement ang kanilang nararamdaman sa magaganap na red carpet premiere para sa kanilang pelikulang "An Inconvenient Love."

Sa "It's Showtime" nitong Martes, inimbitahan nina Pangilinan at Mariano o mas kilala sa kanilang tandem na "DonBelle" ang publiko na suportahan ang kanilang premiere sa SM Megamall Cinema 1, ganap na ika-6 ng gabi.

"Kinakabahan ako, more of excited siyempre babalik na nga tayo sa cinemas, hindi ba? Kaya i-push na natin 'to," ani Mariano.

Ang "An Inconvenient Love" ang unang pelikula na ipapalabas ng Star Cinema sa pagbabalik nito sa mga sinehan.

Ngayon darating na Miyerkoles, Nobyembre 23, magsisimula nang mapanood ang pelikula sa higit 100 pelikula sa buong bansa.

Samantala, ipinakita naman ng mga tagahanga ng DonBelle ang suporta sa kanilang mga idolo nang mag-trending sa Twitter ang DONBELLE 24EverInSHOWTIME.

Mga kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC