MANILA — Actress Angelica Panganiban is relishing the first few months of her newborn, chronicling her milestones on social media.

Panganiban’s most recent update about her first child, Amila Sabine or Bean, was a video of the baby beaming and giggling from morning greeting.

Panganiban posted the Instagram video on Sunday, to mark Bean’s second month. She captioned the clip, unedited: “Happy 2 months my little bubba, my beannie bunbun, my giggly gigil baby [grinning emoji] i wuuuuv you”.

The actress and her fiancé, Gregg Homan, welcomed Bean on September 20.

Since then, Panganiban has been sharing with her followers her journey as a first-time mom, including breastfeeding and nursing Bean, taking “shifts” with Homan to their baby to sleep.

More recently, Panganiban put together a vlog about marking her first birthday as a mother, turning 36 with a family of her own.

In October, she also penned a heartfelt letter for Bean, which she shared with her follower.

“Pangakong ibibigay ko sayo lahat ng mga hindi ko naramdaman at naipagdamot sakin sa mundong ito at hihigitan ko pa sa kung saang mga bagay na pinalad ako. Pangakong hahawakan ko ang kamay mo at hahagurin ko ang likod mo sa tuwing hindi magiging patas ang tadhana sayo.

“Hindi mo lang ako nanay, ako ang magiging pinaka matalik mong kaibigan na handang mapuyat sa mga kwento mo, na susuporta at tutulak sayo patungo sa pagbuo ng mga pangarap mo. Hindi ko kakalimutan ang tunog at pakiramdam ng tibok ng puso mo nang sa ganon, matulungan kitang buuin ito kapag pakiramdam mo binigo ka nito.

“Handa akong ibigay ang lahat ng lakas ko, dahil napakaliit na bagay nito para sa pag buo at pag kumpleto mo sakin. Maraming salamat at ginawa mo kong isang ina, anak,” she said.

Related video: