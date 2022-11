Angelica Panganiban shares realizations 2 months into motherhood

MANILA – Angelica Panganiban shared some of her realizations as a first-time mom two months since she gave birth to her daughter.

On Instagram, Panganiban shared how motherhood pretty much entails sacrificing her own “me time” to dedicate her whole day to Amila Sabine.

“Bago ka mag padede kapag 4 am na, mag sipilyo, hilamos at umihi ka na. You’ll never know kung papayag pa ba siyang magpababa sayo (ibulong mo na din kay Lord na sana makaligo ka sa araw na ito),” she began.

“Pangalawa, ipunin ang mga kailangan sa tabi mo kapag nagpa dede ka, remote ng tv, at ng aircon, libro, phone, charger, tubig at snacks.

"Pangatlo, hindi ka na makakapag damit. Tanggapin mo na, na naka bra ka na lang hanggat manawa siyang dumede sayo. Kasama na rin dito ang pag suklay ng buhok,” she added.

Panganiban said she also learned how to eat quickly and quietly so as not to wake up her sleeping baby.

Moreover, the actress said she’s also learned that she must try to sneak in naps whenever her daughter is asleep.

“Matulog kapag tulog si baby. Subukang pakalmahin ang isip. I know madami tayong gustong gawin at ma accomplish. Pero, tanggapin mo nang, hindi ka naman talaga makakatayo sa kinauupuan mo. Kaya matuto kang matulog ng nakaupo,” she said.

Ultimately, Panganiban said she’s found a new level of respect for moms like her.

“Saludo ako sa lahat ng ina. Mabuhay tayong lahat.”

Amila Sabine is Panganiban’s daughter with her fianc√© Gregg Homan.

Related video: