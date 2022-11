MAYNILA – Isa sa mga naging tanyag na awitin ng bandang Parokya ni Edgar ang “Mang Jose” na hango pala sa online game na Ragnarok.

Sa kaniyang Instagram account, ibinahagi ng lead vocalist ng Parokya na si Chito Miranda ang kuwento nang binuo niya ang “Mang Jose.”

May lumapit umano sa kaniya upang gumawa ng kanta para sa larong Ragnarok at doon nabuo ang unang draft ng awitin na ang pamagat ay “Raimusen.”

“Buwi (Meneses) came up with the music and asked me to come with the lyrics. Nabuo ko 'yung buong song, and called it ‘Raimusen,’” ani Miranda.

“‘Rai’ is of Japanese origin meaning ‘trust’ and ‘lightning’ or ‘thunder.’ ‘Musen’ meaning without money (but I soon found out ang ibig sabihin pala talaga is ‘no need for money’).”

Ngunit nang matapos na aniya ang awitin, nagbago ang isip ni Miranda at mas nais na lamang isama sa kanilang album ang nasabing kanta.

Pumayag naman ang mga kasamahan niya sa banda pero pinabago ng mga ito ang titulo upang mas maging Pinoy ang dating.

“Sabi ko kay Buwi, huwag na natin ibigay sa Ragnarok... isama na lang natin sa album as our song hehe! Reluctantly, he agreed. But Darius (Semaña) suggested to change we change his name to 'Mang Jose' para daw mas Pinoy. Ayoko sana kasi pinag-isipan ko 'yung name... pero eventually, I was convinced,” salaysay ng mang-aawit.

Dito na umano nabuo ang “Mang Jose” na ngayon ay may comics, movie, at restaurant na bersyon na.

“Mang Jose...ang superhero na pwedeng arkilahin,” habol pa ni Miranda.

Inilabas ang “Mang Jose” noong 2005 bilang parte ng album na “Halina sa Parokya” ng Parokya ni Edgar.

