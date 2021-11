Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Todo na ang paghahanda ni Maymay Entrata para sa kanyang nalalapit na concert na "MPowered."

Sa panayam ng programang "Sakto" sa TeleRadyo nitong Lunes, ibinahagi ni Entrata ang ginagawa niyang paghahanda para sa kanyang nalalapit na digital concert.

"Araw-araw po kaming nagre-rehearse, band rehearsal at saka sa pagsayaw. Todo-todo ang rehearsal namin. Todo-todo 'yung voice lesson ko, 'yung dance lesson ko," ani Entrata.

"Excited na ako sa nalalapit ko pong first digital concert ngayong November 26. At excited din ako sa mga makakasama ko na very empowered din po na mga performer," dagdag ni Entrata.

Kabilang sa mga guest performer para sa nasabing concert ay sina Darren Espanto, AC Bonifacio, Mimiyuuuh at Nyoy Volante.

Eksklusibong mapapanood ang "MPowered" sa KTX.ph sa Nobyembre 26, at may re-run ito sa susunod na araw, Nobyembre 27.

Bago ang concert ni Entrata, muling napatunayan ng aktres ang lakas nito sa netizens nang humakot ng milyon-milyong views ang music video ng pinakabago niyang awitin na "Amakabogera."

Sa "Sakto," muling binalikan ni Entrata ang naging mainit na pagtanggap ng kanyang mga tagahanga at maging ng kanyang mga kaibigan sa industriya sa "Amakabogera."

"Mensahe ko sa lahat ng fans na nanonood sa akin ngayon ay nagpapasalamat ako sa suporta niyo, sa pagmamahal niyo since Day 1. Thank you dahil tinanggap niyo ang buong ako. Diyan kasi mas lalo akong napapamahal sa trabaho ko dahil nagugustuhan niyo at naa-appreciate niyo ang ginagawa ko na pagbibigay ng saya sa inyo," ani Entrata.

Si Entrata ang itinanghal na big winner sa "Pinoy Big Brother: Lucky 7" noong 2017. Matapos magwagi naging sunod-sunod ang proyekto ni Entrata sa telebisyon at maging sa pelikula.

Huling bumida sa concert si Entrata noong Setyembre 2019 kasama ang aktor at host na si Edward Barber.

