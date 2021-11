Lyca Gairanod, masaya sa pagiging 'Meme Queen'

MAYNILA -- Tanggap at masaya pa ang mang-aawit na si Lyca Gairanod sa bansag sa kanya na "Meme Queen."

Ito ang bagay na sinabi ni Gairanod sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Lunes para sa pagdiriwang ng kanyang ika-17 kaarawan.

"Kasi kapag tinatawag akong 'Meme Queen,' parang natutuwa po ako kasi natutuwa po sila at napapasaya ko sila," ani Gairanod.

Nang matanong naman kung paano niya hinaharap ang mga basher, tugon ng mang-aawit: "Kapag nababasa ko po 'yung mga (sinusulat) ng bashers, like 'yung kino-comment po nila sa akin, wala (lang) kasi mas kilala ko po ang sarili ko eh."

Nito lamang Agosto ay nag-viral sa social media ang naging reaksyon nina Gairanod at brodkaster na si Karen Davila nang malaman nilang pareho sila ng kaarawan -- Nobyembre 21.

Sa "Magandang Buhay," muli ring binalikan ni Gairanod ang sumikat na video nila ni Davila.

Isa ring video message ang natanggap ni Gairanod mula kay Davila.

"First of all I want to congratulate you for everything that you are accomplishing after our vlog. And, alam mo it's been such a pleasure meeting you. I want it to be a meaningful birthday for you and me. And I hope Lyca you will remember that God loves you at may plano ang Panginoon para sa iyo. I love you, Lyca," ani Davila.

Bilang tugon, nagpasalamat din ang unang "The Voice Kids" winner kay Davila.

"Thank you po dahil nakilala po kita. Nagkaroon po tayo ng moment na hindi ko po akalain na makakasama kita and then makakasabay kita sa tawa, sa mga moment na ibinibigay sa atin ng tao. Kung paano niyo po ako i-entertain ay sobrang happy ko po. Kasi dati napapanood lang po kita, tapos ngayon ay nakakasama na po kita at tayo na po ang kasiyahan ng mga tao. So, thank you po Ms. Karen kasi naging part ka rin ng journey ko," ani Gairanod.

Sa huli, ibinahagi rin ni Gairanod ang hiling niya para sa kanyang espesyal na araw.

"Sana matapos na lahat. Sana maging okay na tayo, maging okay na ang mundo at makasama na natin ang dapat nating makasama," ani Gairanod.

Samantala, sabay na ginunita nina Davila at Gairanod ang kanilang kaarawan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga bisikleta, food packs at iba pa sa mga residente ng Tanza sa Cavite.

Ang kanilang pagdiriwang ay ibinahagi ng dalawa sa kani-kanilang vlog sa YouTube.

