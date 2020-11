Rocco Nacino, Melissa Gohing engaged na

MAYNILA — Engaged na ang aktor na si Rocco Nacino at volleyball player na si Melissa Gohing, inanunsiyo ng dalawa sa kani-kanilang mga social media page.

Nag-post sina Nacino at Gohing sa kanilang Instagram account ng mga retrato nila sa gitna ng isang clearing na napapalibutan ng mga bulaklak.

Naka-pink suit ang 33 anyos na aktor, habang white dress naman ang suot ng 29 anyos na atleta, na dating naglaro para sa De La salle University Lady Spikers.

"And she said yes," sabi ni Nacino sa caption ng kaniyang post.

Sa kaniya namang caption, sinabi ni Gohing na ang pag-Oo kay Nacino ang "easiest yes" na binitawan niya sa buong buhay niya.

"My mom taught me that love is a choice and that I should choose a husband that I can get through the highest of highs and lowest of lows," ani Gohing.

"To my future husband, I will still choose you over and over again even in the darkest of times because you showed me the stars," dagdag ni Gohing, na tinutukoy si Nacino.

Higit 3 taon nang magkarelasyon sina Nacino at Gohing.