MAYNILA — Ibinida sa "ASAP Natin 'To" ang mga bagong single ng mga Kapamilya artist na sina AC Bonifacio at Maymay Entrata ngayong Linggo.

Shining in silver with streaks in gold si Bonifacio sa indak ng kanyang debut single na “Fool No Mo!” sa dance floor.

Swabe rin ang kanyang rap lyrics na pag-alala sa self-worth ng bawat isa na kasamang isinulat nina nina Jonathan Manalo at Trisha Denise.

Hindi naman nagpakabog si Entrata sa pagrampa kasabay ang tugtog ng kanyang bagong single na “Amakabogera.”

Nauna nang sinabi ng aktres at recording artist na hindi siya makapaniwala sa pag-apaw ang mga papuring matatanggap niya sa kanyang bagong single.

Umabot na sa higit 4 million views ang bagong kanta ni Entrata sa YouTube.

