AshMatt, paano nilalagpasan ang mga hamon ng buhay mag-asawa?

Instagram ni Matteo Guidicelli

MAYNILA - Siyam na buwan na ang nakakalipas mula nang sikretong magpakasal sina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo.

Kuwento ni Guidicelli, araw-araw silang may nadidiskubreng bago sa isa't isa.

"Sobrang thankful na nakahanap ako ng asawa katulad ni Sarah, I'm very grateful," pahayag ni Guidicelli.

Sabay naman daw nilang inaayos ni Geronimo ang mga hamon nila sa buhay mag-asawa.

"I think it’s very very normal to have conflicts here and there, you wish not to have them, but I think it’s normal to have them, what’s important is you just say, 'It’s my fault," ani Guidicelli.

Hindi naman daw apektado si Guidicelli kapag tinatanong sila tungkol sa baby plans, lalo pa't dumarating sa kanilang pamilya si Gianna, ang anak ng kaniyang kapatid.

"Ngayon lang kami nagkasama-sama, we are not rushing, in God’s will, God’s time it will happen," ani Guidicelli.

Wala pang Christmas plans ang mag-asawa pero ibinahagi ni Guidicelli na nag-tape siya ng Christmas special sa programang "IFeelU" ni Toni Gonzaga na ipapalabas sa Disyembre 6.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News

