Screenshot mula sa Instagram nina Yen Santos at Paolo Contis.

Ipinagdiwang ng aktres na si Yen Santos ang kaniyang kaarawan nitong Sabado sa pamamagitan ng tila intimate birthday dinner.

Sa kaniyang Instagram Story, makikitang nagmistulang romantic dinner sa tabi ng dagat ang ginawang pagdiriwang ng aktres sa espesyal na okasyon.

Ngunit di nakalusot sa maraming netizens ang tila pagkakapareha ng lugar kung nasaan si Santos at ang kontrobersyal na aktor na si Paolo Contis.

Sa sarili nitong Instagram, naglabas ng selfie si Contis na may nakalagay na “dinner time” kung saan ang background nito ay kurtinang puti na napapalibutan ng mga Christmas lights, katulad ng nasa larawan ni Santos.

Naging usap-usapan ang relasyon umano nina Santos at Contis na nagkasama sa isang pelikula. Kasunod ito ng maugong na hiwalayan ng aktor at ni LJ Reyes.

Pinabulaanan na ni Contis ang mga paratang na ibinabato kay Santos na siya ang third party umano sa paghihiwalay ng dalawa.

Ayon sa kaniya, wala umanong kinalaman ang aktres sa naging problema nila ni Reyes at inimbitahan lamang niya ito sa Baguio “as a friend.”

"When LJ left for the States with the kids, I went to Baguio for 3 days dahil ayaw ko sa Manila at gusto kong makapag-isip-isip. Naging insensitive ako about the possible effects ng issue and I invited Yen for a day para may makausap since malapit lang siya sa North din. She went there as a friend," paliwanag ng aktor noon.

Sa gitna rin ng kontrobersya, pansamantalang umalis sa Instagram si Santos kung saan tinanggal niya pa ang mga retratong naka-post sa kaniyang account.