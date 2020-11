Vice Ganda, nakalikom ng higit P1.5 milyon para sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses

MAYNILA -- Pumalo na sa higit P1 milyon ang halagang naipon ni Vice Ganda sa isinagawa niyang donation drive para sa mga biktima ng bagyong Ulysses.

Sa "It's Showtime" nitong Biyernes, ipinaabot ni Vice Ganda sa mga manonood ang naging bunga ng kanyang proyektong Fundkabogable. Ayon kay Vice, umabot sa P1,548,029.09 ang halagang nalikom ng donation drive na natapos nitong Huwebes.



"Thank you madlang people sa mga nakiisa sa ating Fundkabogable donation drive na nakalikom na ng total of P1,548,029.09. Isa at kalahating miyon ang naging halaga nung pinagsama-sama ang mga donasyon niyo mga madlang people, little ponies ko, babies ko, supporters, family, friends, followers. Maraming-maraming salamat po," ani Vice na pinasalamatan din ang naging tulong ng kanyang mga kasamahan sa "It's Showtime."

"Pera niyo po 'yan, hindi po sa akin 'yan. Idinadaan niyo lang po para ako ang maghatid sa kanila. Kaya congratulations, mabuhay kayong lahat!" ani Vice.

"Alam mo nag-close na kami kagabi ng 12 midnight pero may nagpapadala pa rin hanggang kanina may nakikita kaming dumarating pa rin. Kaya sabi ko paano 'yon iko-close, 'di pala nako-close ang GCash. Kaya sabi namin pagkatapos namin ng drive, 'yung matitira ididiretso namin sa Sagip Kapamilya. Huwag kayong mag-aalala wala pong matitira sa akin, 'di ko po gagamitin 'yan. Kung kilala niyo akong tao 'di ko kayo ii-scam-in. Makaasa po kayo na makakadiretso po 'yan sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong at donasyon," ani Vice.

Ayon kay Vice, sa mga naapektuhan ng bagyo sa Cagayan at Isabela mapupunta ang tulong na kanilang ipapamahagi sa Sabado.



Inilunsad ni Vice ang donation drive nito lamang Sabado, ilang araw matapos manalasa ng bagyong Ulysses sa bansa.



Nasa bakasyon sa Polillio, Quezon si Vice nang maranasan ang hagupit ng bagyong Ulysses.



“Sadyang nakakatakot ang karanasan naming ito noong mga oras na ‘yung dahil ang mata ng bagyo ay nasa lugar na kinaroroonan namin,” ani Vice Ganda sa kanyang vlog.

“Ngunit nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil lumipas ang ulan at nanatili kaming ligtas hanggang makabalik sa Maynila. Nakikiramay kami sa lahat ng mga kababayan natin na lubhang naapektuhan ng bagyong ito.”



Panoorin ang video tungkol sa Fundkabogable donation drive ni Vice Ganda sa markang 5:50 hanggang 7:50.

