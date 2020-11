LOOK: Jane de Leon distributes relief goods in Marikina

MANILA -- Celebrities Jane de Leon, Emmanuelle Vera and Hero Angeles distributed relief goods to those who have been affected by typhoon Ulysses in Marikina.

De Leon took to Instagram to share photos of their relief effort.

"Sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat ng katuwang at tumulong sa buong Team Sulong na umalalay sa amin sa pag-distribute ng relief packs sa tatlong evacuation centers ng Marikina. Kaya natin to," de Leon wrote in the caption.

"Maraming salamat sa ating mga kababayan na walang sawang ipinaaabot ang kanilang tulong at donasyon para sa mga nasalanta ng bagyong Rolly at Ulysses," she added.

The actress also vowed to help those who are in need as long as she can.

"Salamat din sa ating Marikina officials na sinamahan tayong maiparating ang mga tulong na ito sa mga pamilyang lubos na nasalanta ng nagdaang bagyo. Patuloy pa din po tayong tutulong sa abot ng ating makakaya! Maraming salamat sa inyo," added De Leon.

De Leon was supposed to star as the superhero Darna for Star Cinema but this has been postponed because of the "impact of the COVID-19 pandemic on movie production and cinemas."

