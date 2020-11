Karla Estrada, emosyonal sa pagdiriwang ng kaarawan sa 'Magandang Buhay'

MAYNILA -- Naging emosyonal si Karla Estrada nitong Biyernes sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa "Magandang Buhay."

Para sa espesyal niyang araw, nagsilbing co-host nina Melai Estrada at Jolina Magdangal ang anak ni Karla na si Magui.

Hindi napigil ni Karla ang maluha sa pagpapasalamat niya sa panganay na anak na babae.

"Sobrang nakaka-proud itong si Magui. Si Magui is a very strong independent woman. Si Magui, ang hirap akong ma-let go because siya ang ate. But you know I'm learning, I'm trying my very best and thank you for being patient with mama," ani Karla na tuluyan nang lumuha.

"You know anak I'm so proud of you. You are very strong. 'Di ko 'yon akalain na you will be very, very strong and, of course, 'yung kindness ng heart mo, I really appreciate it. Because you see mothers when they see na ganyan ang mga anak, 'yun ang happiness, ang joy na hindi natatawaran. Na kaya ko nang palayain kayo kasi nakkita ko na you guys are very responsible," dagdag ni Karla.

Nagpasalamat din si Karla sa patuloy na pagsunod at pakikinig sa kanya ng anak.

"Thank you for listening to me. We choose na makinig sa isa't isa. And thank you for not letting go 'yung time na dapat magkasama tayo. I know you are having a hard time balancing the entire family because you are an ate. Anak, you are doing a good job, you are so fine. I want you to know that I love you so much," ani Karla.

Watch more in iWantTFC

Sorpresa rin para sa kaarawan ni Karla ang pagbisita ng kanyang nobyo na si Jam Ignacio.



Karla Estrada, nakatanggap ng papuri mula sa nobyo dahil kay Daniel Padilla

LINK: https://news.abs-cbn.com/entertainment/08/14/20/karla-estrada-nakatanggap-ng-papuri-mula-sa-nobyo-dahil-kay-daniel-padilla

Sa programa, diretsahan ang naging tanong ni Magui kina Jam at Karla kung nakikita na ba nila na panghabambuhay na ang kanilang relasyon.

"Sa akin, 'yun ang nakikita ko," ani Jam.

"Ako, wala akong mapaglagyan ng saya dahil matagal na natin itong hinintay, idinarasal. So you know everything is lifted up to God. Ang mga anak namin eventually kapag lumaki ay may kanya-kanyang pamilya. Might as well tumanda ako hanggang matapos ang buhay ko ay kasama ko 'yung taong totoong mahal ko at aalagaan ako. So 'yun lang ang dasal na sana ito na ang maging huli, ito na ang huli, itong taong ito," ani Karla.

Pangako naman ni Jam sa mga anak ni Karla, aalagaan at poprotektahan niya ang huli.

Para kay Magui, ang kaligayahan ng kanilang inang si Karla ang nais nilang magkakapatid.

"Siyempre kaming magkakapatid, ang iniisip lang naman namin is siyempre ang kaligayahan ni Mama. We always talk about na okay na masaya na si Mama, settled na tayo diyan because as long as she's happy, we're happy. As long as she's safe, we're sure, basta happy si Mama," ani Magui.

Pangako naman ni Karla sa mga anak na palagi lang siyang nandiyan anuman ang mangyari.

Watch more in iWantTFC

Sa huli, ibinahagi naman ni Karla ang kanyang hiling para sa kanyang kaarawan.

"Ang birthday wish ko talaga is para sa ating mga kababayan na nahihirapan ngayon na makatayo sila agad-agad dito sa lungkot at hirap na nararamdaman nila. 'Yun ang aking wish talaga and, of course, good health for the entire family," ani Karla.



Related video:



Watch more in iWantTFC