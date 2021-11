MAYNILA -- Sabay sa pagbukas ng mga sinehan, balik na din ang on-site na pagdalo ng mga bituin sa screening ng kanilang pelikula.

Tampok sina Yassi Pressman, JC Santos, Diego Loyzaga at iba pang bituin sa special screening Huwebes ng gabi ng pelikula nilang “More Than Blue,” ang Pinoy version ng hit Korean romance drama movie.

Palakpakan ang selected guests sa pagtatapos ng “More Than Blue” na pinakamabigat na role ni Yassi pagkatapos niyang um-exit sa FPJ’s Ang Probinsyano.“

“I can say this is the heaviest I’ve done. Iyak ako ng iyak. At the start, I had doubts I can do it, sobra but everyone, direk Nuel Naval, scriptwriter Mell del Rosario, my co-stars, they all helped me, “ sabi ni Yassi tungkol sa role niya ng isang ulilang nawalan ng pamilya sa aksidente at na in-love sa karakter ni JC na itinago ang katotohanang bilang na ang kanyang mga araw dahil sa cancer.

Binunyag din ni JC sa ABS-CBN News kung paano niya na-portray ang mahirap na role ng isang agaw-buhay na lalaking nagparaya sa kanyang pag-ibig.

"Na-underestimate ko 'yung role nung una," anang aktor. “It was well-written kaya paano kaya mailalabas 'yung tamang emotions? Kaya nagkaroon ako ng kodigo. Gumawa ako ng letter for my daughter na every time na binabasa ko siya, kapag mabibigat ang mga eksena, it’s a letter na parang it’s my last letter to my daughter. Every time na binabasa ko 'yun, dun ako bumibigay!”

Kwento naman ni Diego, na gumanap na ka-love triangle ng mga karakter nina Yassi at JC, tiniyak niyang ibigay ang kanyang suporta sa mga bida, lalo na kay Yassi. “I took a backseat and allowed her to shine sa mga eksena namin,” aniya.

Ang “More Than Blue” ang unang pelikulang Tagalog na pinalabas sa sinehan kasunod ng reopening ng cinemas nung Nonyembre 10. Nanghihinayang lang ang ibang tagamasid sa showbiz na ang kabuuang run nito ay tatakbo online sa Vivamax at hindi sa mga sinehan.

Dumalo rin sa okasyon ang nobya ni Diego na si Barbie Imperial.

Magkatambal sila sa heavy dramang “Dulo” na ipapalabas din da Vivamax.

Tiempo pa ito sa first anniversary ng kanilang relasyon ngayong Disyembre.