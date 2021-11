Mula sa Instagram nina Brenda Mage at Albie Casiño

Hindi kinailangan ng ex-celebrity housemate na si Albie Casiño na mag-isip nang matagal nang tanungin kung sino para sa kaniya ang “big winner” material sa kanilang batch sa “Pinoy Big Brother.”

Ayon kay Casiño, ang komedyanteng si Brenda Mage ang nakikita niyang may potensyal na manalo.

“Si Mama Brenda, para sa akin because nakikita ko siya, lagi siyang gumagalaw sa loob ng bahay e,” saad ng aktor na na na-evict sa kompetisyon noong Sabado.

Kuwento pa niya, si Brenda ang madalas na naglilinis ng banyo na madalas ay nagiging barado dahil sa mga buhok na nahuhulog mula sa mga female housemate.

“Siya ang naglilinis ng banyo madalas. There’s eight girls in the house 'di ba, so medyo nagkaka-furball sa drainage dahil sa mga buhok,” ani Casiño sa panayam kina Bianca Gonzales at Enchong Dee sa Kumu.

“Ako, pag nakikita ko, alam mo, ayokong hawakan iyan, medyo kadiri. Kahit baha na, bahala na. Okay lang. Maliligo na lang ako nang baha. Hindi ko na pupulutin.”

Bukod pa sa paglilinis ng banyo, si Brenda rin umano ang madalas na abala sa paghuhugas ng mga pinagkainan nila.

“Tinanong ko nga sa kanya iyan nung kakarating ko lang, ‘Mama Brends, bakit ikaw lagi ang naglilinis?’” pag-alala ng aktor.

“Wala lang, gusto ko lang naglilinis ako,” sagot ng komedyante.

Ngunit hirit niya, hindi naman niya hinahayaang si Brenda ang maglinis ng mga gamit niya dahil alam niya naman itong linisin ng kusa.

“Parang it was just my thing na, parang wash my own things. Because I hate washing stuff but you better do something you hate every day,” saad nito.

Matapos ang botohan nitong Sabado, nakakuha si Casiño ng 6.48% ng pinagsamang save and evict votes.

Ang nominadong si Alexa Ilacad ang nakakuha ng pinakamataas na net votes na 17.09% na sinundan ni KD Estrada naman 16.08%. Si Anji Salvacion ang pumangatlo sa apat na nominated na may 8.46%.

Isa sa mga huling pumasok sa loob ng bahay si Casiño na inaming mayroong attention deficit hyperactivity disorder o ADHD.

Tinuruan niya ring mag-work out ang mga kasamang housemate, lalo pa’t aktibo ito sa pag-eehersisyo para umano sa kaniyang mental health.

Si Casiño ang ika-2 housemate na na-evict sa celebrity edition ngayong season kasunod ni John Adajar.