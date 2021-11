Mula sa Kapamilya Online Live



Tila nagkaroon ng reunion ang mga host ng noontime show na “It’s Showtime” nitong Biyernes matapos magpakita sina Anne Curtis at Jhong Hilario sa isang segment ng palabas.

Virtually present sina Curtis at Hilario upang magbigay ng mga katanungan sa “Reina ng Tahanan Wildcard Finals” na napuno ng katatawanan kagaya ng madalas nila noong ginagawa sa studio.

Bilang first-time parents, ang dalawang hosts ang mga nagsilbing espesyal na tagapagtanong sa question and answer portion ng nasabing segment.

“Ang special naman nila. Lumalabas na lang sila sa mga ganito na lang -- wildcard finals,” biro ni Vice Ganda.

Unang nagpakita si Hilario na abala sa pag-aalaga sa kaniyang baby na si Sarina sa Makati.

“Busy sa pag-aalaga. Busy sa pagtuturo ng mga nursery rhymes kay Sarina,” saad nito nang kumustahin ni Vice.

Hindi nawala ang koneksyon nina Vice at Hilario dahil sa nakakatawang palitan ng mga biro katulad na lamang ng kuwento tungkol sa nursery rhymes na itinuturo nito sa anak.

Samantala, bumangon naman nang maaga si Curtis upang makasama sa episode ng noontime show kahit nasa Paris, France siya.

“Miss na miss na miss na miss ko na talaga kayo. Being with my family muna kaya naiiyak din ako habang nanonood kanina. Nakaka-miss 'yung tawanan lalo na 'yung kantahan,” ani Curtis.

Pahaging ni Vice, malapit ng bumalik si Anne sa palabas.

“Alam naman namin na malapit ka na bumalik. Hindi na lang muna namin ia-announce para 'di ka masyadong ma-pressure,” hirit ng komedyante.

Kapwa nagpahinga muna pansamantala bilang hosts ng “It’s Showtime” sina Curtis at Hilario upang pagtuunang-pansin ang pag-aalaga sa kani-kaniyang mga anak.