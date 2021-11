6 na pelikulang Pilipino, sasabak sa 32nd Singapore International Film Festival

SINGAPORE -- Inaanyayahan ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore at FDCP o Film Development Council of the Philippines ang mga kababayang tangkilin at suportahan ang anim na pelikulang Pilipino na sasabak sa prestihiyosong kompetisyon sa 32nd Singapore International Film Festival o SGIFF 2021 na ipalalabas mula November 25 hanggang December 5, 2021.

Kasama sa festival ang award-winning film na “Whether the Weather” is Fine ‘Kun Maupay Man It Panahon’ sa kategoryang Asian Feature Film Competition.

Sina Daniel Padilla at Charo Santos sa award-winning film na ‘Kun Maupay Man It Panahon’ na ipalalabas sa 32nd Singapore International Film Festival o SGIFF 2021

Matatandaang nasungkit ng pelikulang pinagbibidahan nina Charo Santos at Daniel Padilla ang Cinema e Gioventù Prize from the Concorso Cineasti del presente Junior Jury at the 74th Locarno Film Festival na patungkol sa kuwento ng hirap na dinanas ng mga pangunahing karakter na mag-ina noong bumayo ang bagyong Yolanda sa Pilipinas taong 2013.

Ang award-winning film na ‘Kun Maupay Man It Panahon’ ay dinirehe ni Carlo Francisco Manatad na joint production ng Iwant, Quantum Films, Blacksheep, Dreamscape Entertainment, Globe Studios kasama ang Cinematografica, Plan C, House on Fire (France), AAND (Singapore), at KawanKawan (Indonesia).

Ang mga sumusunod ang iba pang Filipino films na kabilang sa 2021 SGIFF sa iba’t ibang kategorya:

Foreground Section

1. History of Ha by Lav Diaz

Southeast Asian Short Film Competition

1. Himala: A Dialect of Our Times by Lav Diaz

2. To Pick a Flower by Shireen Seno

3. Distance by Dexter Paul De Jesus

4. The New Faces (of Dreams and Mysteries) by Mark Raymund Garcia

Para sa mga kababayan sa Singapore na interesadong makapanood ng mga pelikula sa festival, maaaring bisitahin ang official website ng SGIFF.