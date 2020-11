Christian Bables, dumaan sa 'healing process' dahil sa mga naranasan sa pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Aminado si Christian Bables na dumaan siya sa proseso ng paghilom dahil sa mga naranasan sa panahon ng lockdown dala ng pandemya.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, ibinahagi ni Christian na naging patong-patong ang stress na hinarap niya noong lockdown.

"Una, dahil sa thinking na ano ang next sa akin. Bago kasi pumasok ang taon, awa ni God, ang ganda ng schedule ko. Pahinga ko lang Sunday, minsan wala pa. Tapos biglang dumating ang pandemic, nawala lahat as in nawala lahat," ani Christian.

Pero giit ni Christian sa kabila nang hinarap na pagsubok, marami pa rin siyang biyayang natanggap.

"Hindi ko madi-discount 'yung fact na ang galing ni God. Ngpadala naman Siya ng panibagong blessings. Pero 'yung inasahan mo na dapat gagawin, tapos biglang nawala, nakaka-depress talaga. Hindi madali. Tapos mayroon pang dumating sa family namin na ang bigat din talaga. Kasi ang health ang tinira nitong pandemic eh, hindi siya madaling pasanin," ani Christian.

Ayon sa aktor, hinarap niya ang hamon gamit ang paniniwalang ang lahat ay may dahilan.

"Hindi maiiwasan ang questions, bakit nagkakaganito, hanggang saan, hanggang kailan. Pero I think what keeps me going is 'yung thought na may purpose ang lahat. Hindi ako ilalagay ni God dito kung wala itong purpose," ani Christian.

Kahit mahirap ang pinagdaanang pagsubok, sinabi ni Christian na ang aral na nakuha niya rito ang mahalaga.

"Yung lesson na 'yon very evident na nakapagpatibay sa akin, 'di lang sa akin kung hindi sa aming magkakapatid, sa aming family. Ngayon sobrang chini-cherish ko 'yung lesson na natutunan namin bawat isa," ani Christian.

Sa ngayon malaki ang tulong kay Christian at sa kanyang pamilya ng kanilang negosyong pagkain.

"Restaurant talaga siya pero ngayon 'di kami nagke-cater ng dine-in, puro kami delivery. Barbecue restaurant, it's called Parilla," pagbabahagi ni Christian na iginiit na recipe niya ang kanilang binibenta.



Huling lumabas sa seryeng "Halik" ng ABS-CBN si Christian na natapos noong nakaraang taon.

Ayon kay Christian, nakatakda siyang gumawa ng isang bagong pelikula.

