MAYNILA -- Sumabak na sa recording ang aktor na si Coco Martin para sa pelikula nila ng aktres na si Jodi Sta. Maria.

Sa post sa social media, ibinahagi ni Martin ang naganap sa recording session kung saan nakasama niya ang Star Music executive na si Jonathan Manalo.

Noong nakaraang buwan ay inilabas na ng Star Cinema ang teaser ng "Labyu With An Accent."

Ang “Labyu With An Accent” ay isa sa dalawang pelikula mula sa ABS-CBN na parte ng 2022 Metro Manila Film Festival; isa pa rito ang “Partners In Crime” kung saan bida naman sina Vice Ganda and Ivana Alawi.

Ang pelikula rin ang unang proyekto na pagsasamahan nina Sta. Maria at Martin, na siya ring direktor nang nasabing pelikula.

Mga kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC