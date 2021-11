Mula sa vlog ni Vice Ganda

Hindi nakikita ng komedyante at host na si Vice Ganda na may bibitaw sa kanilang 2 ni Ion Perez sa kanilang relasyon, lalo pa’t mas tumitibay pa umano ito habang tumatagal silang magkasama.

Sa anniversary vlog nina Vice at Perez, sinagot ng magkasintahan ang tanong kung sino sa tingin nila ang unang bibitaw sa relasyon nila.

Kapwa tumanggi ang 2 na susukuan nila ang kanilang pinagsamahan lalo na ngayong higit tatlong taon na silang magkarelasyon.

“Personally, di ko nararamdaman sa’min ’yun. Sa puntong ito, kung gaano ka-intense ’yung samahan namin, ’yung feelings namin sa isa't isa, di ko ’yan nararamdaman na mangyayari any time soon. Hindi ko nararamdaman na kaya ko ’yan gawin at kaya siyang gawin ni Ion,” saad ni Vice habang nakaupo sila sa Central Park sa New York City.

Sinegundahan ito ng tanong kung sino sa kanilang 2 ang mas lamang sa pagmamahal. Paliwanag ng mainstay host ng “It’s Showtime”, hindi niya maaaring ikumpara ang pagmamahal na ibinibigay nila sa isa’t isa.

“Siya naman binibigay niya kung anong kaya niyang ibigay . . . Natatanggap ko naman ang deserve ko. I'm trying to give what he deserves. Hindi yun nasusukat. Pero malalaman mo kung sinsero o hindi,” ani Vice.

“Hindi na rin mahalaga sakin kung sino ang mas lamang. Ang mahalaga pareho kaming nagmamahal . . . Sapat na ’yun.”

Sa nasabing vlog, naglaro sina Vice at Perez ng “Who’s Who” game habang nagpi-picnic sa sikat na parke.

Dito inamin ng 2 na mas mabango, maayos sa gamit, at malinis sa katawan si Perez kaysa kay Vice.

Ngunit si Vice naman ang mas mapagpasensya, mas unang nanunuyo, at magaling humalik.

Ikinuwento rin ng mga ito na mas romantic at madalas maunang mag-I love you si “Kuya Escort” kaysa sa komedyante.

Hindi rin anila problema ang selos dahil madalas ay iniiwasan nilang gumawa ng dahilan para magselos ang kapareha.

“Hindi namin problema ’yan. Walang madalas magselos pero may instance na nagselos, siya ’yun. Iniiwasan namin gumawa ng mga dahilan para makaramdam ng ganun,” tugon ni Vice.

Inamin ng 2 ang kanilang relasyon noong 2019 sa "Magpasikat" ng "It's Showtime."