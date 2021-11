Kim Chiu, may makulit na liham para sa 'face shield'

MAYNILA -- Isang nakakatawang "appreciation post" para sa "face shield" ang ibinahagi ng aktres at host na si Kim Chiu sa sa social media.

Sa kanyang post sa Instagram nitong Huwebes, nagpasalamat si Chiu sa proteksiyon na ibinigay ng face shield sa kanya sa loob ng halos dalawang taon dahil sa pandemya.

"Salamat sa lahat ng pinagsamahan natin, almost two years din tayong mag-ON, masaya ako na dumating ka sa buhay ko kahit minsan naiinis nako sa 'yo pero wala akong narinig na reklamo mula sa 'yo, salamat sa pag-protekta sa 'kin sa mga bagay na kinakatakutan ko. Ikaw pa nga ang unang humaharap," ani Chiu.

Dagdag ni Chiu, panahon na para magpaalam siya sa face shield.

"Masaya ako na nakilala kita face to face. Mami-miss kita, pero I think it's about time to let go!!!! Ingat ka ha?? Wag ka na balik. Move on na tayo!"

Ayon sa Malacañang nitong Lunes, puwede nang hindi magsuot ng face shield sa mga lugar na nasa Alert Level 3 pababa -- kabilang ang Metro Manila.

Ayon sa Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na magiging mandatory ang pagsusuot ng face shield at boluntaryo na lang ito sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3, Alert Level 2, at Alert Level 1.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC